Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь уничтожено 97 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 9 августа уничтожили 97 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем telegram-канале.

Срочная новость Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 9 августа уничтожили 97 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем telegram-канале.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше