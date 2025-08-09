За ночь уничтожено 97 украинских БПЛА над регионами РФ

Срочная новость Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 9 августа уничтожили 97 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем telegram-канале.
