Забитая ливневка оставила пенсионерок из Уфы без дома

Сильные дожди в Уфе привели к подтоплению частного дома на улице Новокустарной. Вода затопила не только жилое здание, но и прилегающую территорию, создав угрозу для двух пожилых жительниц. Причиной ЧП стала забитая ливнёвка, которая не справилась с потоками воды.