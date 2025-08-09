Забитая ливневка оставила пенсионерок из Уфы без дома

Сильные дожди в Уфе привели к подтоплению частного дома на улице Новокустарной. Вода затопила не только жилое здание, но и прилегающую территорию, создав угрозу для двух пожилых жительниц. Причиной ЧП стала забитая ливнёвка, которая не справилась с потоками воды.
В двухквартирном доме проживали две женщины — 58 и 71 года. Одна из них была вынуждена временно переехать в пункт размещения для пострадавших, а вторую забрали родственники.
На место оперативно прибыли спасатели: шесть человек и три единицы спецтехники начали работу по откачке воды и устранению последствий.
