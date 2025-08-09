Глава СКР Бастрыкин заинтересовался челябинской проблемной школой

Представители Народного фронта обратились с заявлением к Председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить затянувшееся строительство школы в микрорайоне «Белый хутор» в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, по данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество).