Глава СКР Бастрыкин заинтересовался челябинской проблемной школой

Председатель СК России поручил представить доклад о проверочных мероприятиях по факту возможных мошеннических действий при строительстве школы в Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

Представители Народного фронта обратились с заявлением к Председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить затянувшееся строительство школы в микрорайоне «Белый хутор» в Челябинской области. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, по данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А. И. представить доклад о ходе проверки и по доводам обращения», — говорится в сообщении.