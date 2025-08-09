Редкую бронзовую накладку на вентиль передали в Ростов-на-Дону

Редкую бронзовую накладку на вентиль радиатора отопления передали в Ростов-на-Дону представители краснодарского «Том Сойер Фест». Об этом рассказали активисты сообщества «Мой фасад».
— В нашем фонде архитектурных деталей появился еще один экспонат, связанный с деятельностью известного на юге России торгового дома «Шаевич и Бару». Деталь не совсем архитектурная, но имеет прямое отношение к коммуникациям в зданиях начала XX века«, — пояснили в группе VK “Мой фасад”.
Бронзовая накладка содержит не только отметку производителя, но и шкалу для регулировки потока воды, позволявшую менять температуру радиатора. Подобные элементы сохранились лишь в единичных ростовских доходных домах.
Торговый дом «Шаевич и Бару» в начале прошлого века специализировался на строительных материалах и системах отопления. Их контора на Большой Садовой предлагала услуги по устройству водопровода и канализации.
