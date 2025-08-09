Всех пассажиров сняли с рейса Алматы — Астана

«Самолет KC-955 авиакомпании Air Astana не вылетел из Алматы в Астану. Командир воздушного судна сообщил, что причиной стали технические неполадки. Рейс был запланирован на 23:20, однако в 00:30 командир объявил пассажирам о необходимости забрать свои вещи и ожидать в аэропорту. На борту находилось более 150 пассажиров», — сообщил читатель КазТАГ.