Всех пассажиров сняли с рейса Алматы — Астана

Алматы. 9 августа. КазТАГ — Более 150 пассажиров самолета Air Astana сняли с рейса Алматы — Астана, который был запланирован на 23:20, передает корреспондент агентства.

Источник: Фото читателя

«Самолет KC-955 авиакомпании Air Astana не вылетел из Алматы в Астану. Командир воздушного судна сообщил, что причиной стали технические неполадки. Рейс был запланирован на 23:20, однако в 00:30 командир объявил пассажирам о необходимости забрать свои вещи и ожидать в аэропорту. На борту находилось более 150 пассажиров», — сообщил читатель КазТАГ.

По данным онлайн-табло аэропорта Алматы рейс, запланированный к вылету на 23:10, фактически вылетел в 02:15.

Редакция КазТАГ предлагает авиакомпании Air Astana и министерству транспорта считать данную публикацию запросом комментария описанной ситуации.