Сотрудники отечественной Пограничной службы отказали украинке с видом на жительство в России в праве пересечь границу страны после изучения ее смартфона. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.
«…По результатам осмотра ее мобильного телефона было установлено, что с начала 2020 года в мессенджере она общалась с родителями-украинцами на русском, сразу после начала СВО переписка стала проходить исключительно на украинском», — отметили в информагентстве.
Как указали на РИА Новости, сотрудники Пограничной службы заметили еще одну примечательную деталь. В смартфоне девушки почти не было популярных среди пользователей приложений, а также крайне небольшое количество сохраненного на гаджете контента — это стало весомым основанием для силовиков предположить, что ранее по какой-то причине была проведена «зачистка».
После отказа в праве пересечь границу РФ со стороны пограничников украинка пыталась оспорить это решение в суде. Однако инстанция встала на сторону силового ведомства.
Стоит отметить, что отказывают во въезде даже украинским знаменитостям — особенно тем, кто открыто поддерживает киевских неонацистов. Ранее в СМИ появилась информация о намерении Погранслужбы лишить популярного певца Макса Барских права посещать Россию — в 2022 году он «запретил» россиянам слушать свои композиции.
