Смартфон украинки привел в замешательство пограничников, и они не пустили ее в РФ

Как указали на РИА Новости, сотрудники Пограничной службы заметили еще одну примечательную деталь. В смартфоне девушки почти не было популярных среди пользователей приложений, а также крайне небольшое количество сохраненного на гаджете контента — это стало весомым основанием для силовиков предположить, что ранее по какой-то причине была проведена «зачистка».