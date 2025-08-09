Топ-5 главных новостей в Молдове 9 августа 2025: Жители Молдовы теряют до €150 млн в год, храня деньги на счетах в банках; почему знаменитый бельгийский «Андерлехт» испугался ехать в Тирасполь; срок

4. Огурцы — по 60 леев за кило, персики — по 40 леев, виноград — от 20: Пенсионеры на Центральном рынке Кишинева проходят мимо всего этого изобилия — раньше ведрами тащили фрукты-овощи, сейчас и полкило — роскошь.