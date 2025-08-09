Топ-5 главных новостей в Молдове 9 августа 2025: Жители Молдовы теряют до €150 млн в год, храня деньги на счетах в банках; почему знаменитый бельгийский «Андерлехт» испугался ехать в Тирасполь; срок

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 9 августа 2025:
1. Как нас тайно грабят: Жители Молдовы теряют более €150 млн в год, храня деньги на «мертвых» счетах в банках.
2. Знаменитый бельгийский «Андерлехт» испугался играть в Тирасполе: Матч еврокубков «Шериф» проведет в Кишиневе на стадионе «Зимбру».
3. Срок выплаты пособий в Молдове сократился — бегите за деньгами, пока не поздно: Невостребованные социальные выплаты приостанавливают уже через три месяца.
4. Огурцы — по 60 леев за кило, персики — по 40 леев, виноград — от 20: Пенсионеры на Центральном рынке Кишинева проходят мимо всего этого изобилия — раньше ведрами тащили фрукты-овощи, сейчас и полкило — роскошь.
5. «Доказательства» судьи Кучереску: Почему башкана Гагаузии Евгению Гуцул упекли в тюрьму только на основании статей в провластных СМИ Молдовы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.
Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).
Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».
Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).
Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.
В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).