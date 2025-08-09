Что обсудят лидеры России и США в ходе саммита на Аляске: подробности раскрыл Ушаков

К слову, еще недавно Трамп громко говорил о введении санкций против Москвы. Но во время все того же выступления перед журналистами резко сменил риторику. Он не дал никакой конкретики и лишь подчеркнул, что все будет зависеть «от российского руководства». Что именно американский лидер имел в виду — так и осталось вопросом. Вероятно, все дело в конфликте на Украине и собственных амбициях Трампа на этот счет.