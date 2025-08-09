Ричмонд
Что обсудят лидеры России и США в ходе саммита на Аляске: подробности раскрыл Ушаков

Ушаков: Трамп и Путин на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время предстоящего саммита на Аляске сосредоточатся на поиске долгосрочного решения украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что Аляска и Арктика представляют зону пересечения экономических интересов двух стран, где возможна реализация крупных совместных проектов. Однако основной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса.

«Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — уточнил помощник российского лидера.

7 августа Ушаков подтвердил, что стороны согласовали проведение саммита в ближайшее время. В тот же день Владимир Путин заявил о взаимной заинтересованности в переговорах. Решение о встрече было принято после визита в Москву спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, который провел трехчасовые переговоры с российским президентом 6 августа.

К слову, еще недавно Трамп громко говорил о введении санкций против Москвы. Но во время все того же выступления перед журналистами резко сменил риторику. Он не дал никакой конкретики и лишь подчеркнул, что все будет зависеть «от российского руководства». Что именно американский лидер имел в виду — так и осталось вопросом. Вероятно, все дело в конфликте на Украине и собственных амбициях Трампа на этот счет.

Встреча запланирована на 15 августа. Трамп анонсировал ее в своей публикации в социальной сети Truth Social. Это будет первая личная встреча лидеров после возвращения американского президента в Белый дом.

Как KP.RU писал ранее, Владимир Путин станет первым российским президентом в истории, кто посетит Аляску. До этого момента еще ни один глава РФ не ступал на территорию этого американского штата. В последний раз президент России был в США и вовсе почти десять лет назад — в сентябре 2015 года.

В то же время Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча лидера России Владимира Путина и 47-ого главы США Дональда Трампа пройдет в Москве. Соответствующее приглашение президенту США уже передано.

