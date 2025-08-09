Ричмонд
Мексиканские наемники заявили о больших потерях в отрядах ВСУ

Подразделение мексиканских наемников из Miquiztli Force, воюющее на стороне Украины, заявило о больших потерях в бригаде «Хартия».

— Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить, — цитирует мексиканских военных РИА Новости.

Ранее представители российских силовых структур заявили, что в плен ВС РФ были взяты многочисленные иностранные граждане, включая наемника из Вьетнама.

Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.

В СМИ также появилась информация, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.

Также стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в ножевом бою. Случай произошел в населенном пункте Ялта ДНР.