Подразделение мексиканских наемников из Miquiztli Force, воюющее на стороне Украины, заявило о больших потерях в бригаде «Хартия».
— Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить, — цитирует мексиканских военных РИА Новости.
Ранее представители российских силовых структур заявили, что в плен ВС РФ были взяты многочисленные иностранные граждане, включая наемника из Вьетнама.
Российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе ранее заявил, что поток колумбийских наемников, вступающих в ряды украинской армии, по-прежнему остается значительным. По его словам, украинские спецслужбы вербуют бойцов через свои дипломатические представительства.
В СМИ также появилась информация, что ВС РФ уничтожили порядка 50 бойцов элитного британского взвода Вооруженных сил Украины на территории Сумской области.
Также стало известно, что двое солдат, входящих в российскую группировку «Восток», ликвидировали двух иностранных наемников, воюющих в рядах ВСУ, в ножевом бою. Случай произошел в населенном пункте Ялта ДНР.