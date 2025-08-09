Бывшего вице-губернатора Самарской области обвинили в крупном мошенничестве

Гендину предъявлено окончательное обвинение по статье за мошенничество в особо крупном размере. Сам обвиняемый свою вину не признает. В настоящее время Геннадий Гендин является крупным бизнесменом. До этого он занимал различные должности: с 1987 по 1990 год возглавлял хозяйственное управление московской прокуратуры, а затем был помощником руководителя Московской коллегии адвокатов.