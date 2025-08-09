Раскрыты секреты выживших в Помпеях после разрушительного извержения вулкана Везувий

Раскрыты секреты выживших в древних Помпеях: новое исследование показывает, как отважные люди возвращались к жизни в руинах после разрушительного извержения вулкана Везувий. В 79 году нашей эры в Италии произошло знаменитое извержение вулкана Везувий, в результате которого погибли тысячи людей и близлежащий город Помпеи превратился в руины. Согласно распространенному мнению, в течение следующих 1500 лет, вплоть до его повторного открытия, люди держались подальше от вулкана, опасаясь, что он снова начнет извергаться. Однако ученые теперь утверждают, что на самом деле это было не так.