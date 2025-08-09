Раскрыты секреты выживших в Помпеях после разрушительного извержения вулкана Везувий

Раскрыты секреты выживших в древних Помпеях: новое исследование показывает, как отважные люди возвращались к жизни в руинах после разрушительного извержения вулкана Везувий. В 79 году нашей эры в Италии произошло знаменитое извержение вулкана Везувий, в результате которого погибли тысячи людей и близлежащий город Помпеи превратился в руины. Согласно распространенному мнению, в течение следующих 1500 лет, вплоть до его повторного открытия, люди держались подальше от вулкана, опасаясь, что он снова начнет извергаться. Однако ученые теперь утверждают, что на самом деле это было не так.
Новые раскопки свидетельствуют о возникновении кострищ и мест для приготовления пищи, а также об обнаружении многочисленных столовых приборов и керамики для обжига, датируемых периодом с конца 1-го века нашей эры по 5-й век нашей эры, пишет Daily Mail.
По мнению экспертов археологического парка Помпеи, это свидетельствует о том, что люди жили в разрушенном городе в течение 400 лет после извержения в 79 году нашей эры. Эта смелая новая волна жителей, вероятно, знала о разрушительном потенциале Везувия и боялась, что нечто подобное повторится.
В этом смысле их можно сравнить с современными итальянцами, живущими в непосредственной близости от вулкана Везувий, отмечает Daily Mail. Более трех миллионов человек, находящихся в его тени, могут погибнуть, если извержение такого масштаба повторится.
До катаклизма в Помпеях проживало более 20 000 человек, около 2000 из которых, как полагают, погибли. Извержение вулкана похоронило Помпеи и их обитателей под толстым слоем пемзы и пепла, что, как известно, позволило сохранить тела до того, как они окончательно разложились.
Исследователи объясняют, что, несмотря на то, что здания были уничтожены, некоторые выжившие, которые не могли позволить себе начать новую жизнь в другом месте, вернулись, чтобы жить в разрушенном районе. Возможно, некоторые надеялись найти ценные предметы и личные вещи, погребенные под обломками, которые принадлежали прежним жителям. Выжившие, возможно, занимали верхние этажи уцелевших старых домов, в то время как первые этажи были превращены в подвалы и пещеры, где строились печи и мельницы.
Но в целом Помпеи 2.0 были, похоже, довольно простым и «неформальным» поселением, где люди жили в «тяжелых условиях», отмечает Daily Mail. Первоначально люди жили в своего рода «пепловой пустыне», но вскоре растительность снова расцвела. В Помпеях 2.0, вероятно, отсутствовала инфраструктура и услуги, типичные для римского города, такие как канализация, ирригация, дороги, система пресной воды и общественное здравоохранение.
Габриэль Цухтригель, археолог и директор исторического центра, сравнил восстановленный после катастрофы древний город с современной «фавелой» — бразильским словом, обозначающим трущобы.
«Благодаря новым раскопкам картина стала более ясной — Помпеи, построенные после 79 года, вновь предстают не просто городом, а ненадежной и серой агломерацией, своего рода лагерем, фавелой среди все еще узнаваемых руин Помпей, которыми они когда-то были», — отмечает он.
Хотя теория о том, что люди вернулись в Помпеи вскоре после 79 года нашей эры, не нова, она была подтверждена новыми раскопками. Впрочем, отмечает Daily Mail, неясно, сколько людей там жило.
Представитель археологического парка Помпеи сообщил Daily Mail, что число людей, которые там поселились, «должно быть, сильно варьировалось»: «Повторное заселение, вероятно, началось почти сразу после извержения, возможно, в последующие месяцы или, по крайней мере, в течение нескольких лет».
Габриэль Цухтригель считает, что повторное заселение города было в значительной степени упущено из виду или проигнорировано учеными, поскольку большинство исследований посвящено знаменитому извержению. «Слабые следы повторного заселения этого места были буквально уничтожены, а зачастую и вовсе сметены без какой-либо документации», — сказал он. «Знаменательный эпизод разрушения города в 79 году нашей эры навсегда остался в памяти».
К пятому веку Помпеи были полностью заброшены и оставались практически нетронутыми до их повторного открытия в конце XVI века. В 19 веке с тел жертв были сделаны гипсовые слепки по методике, разработанной археологом Джузеппе Фиорелли.
На сегодняшний день, по оценкам, около трети территории затерянного города площадью 22 гектара все еще предстоит очистить от вулканических обломков.
Между тем Везувий по-прежнему считается одним из самых опасных вулканов в мире, напоминает Daily Mail. Он все еще активен и может извергнуться снова, но предсказать, когда вулканы начнут извергаться, для вулканологов чрезвычайно сложная задача. Помимо того, что такое извержение может снова стать потенциально смертельным для итальянцев, проживающих в Неаполитанском заливе, оно также может повлиять на авиапассажиров.
В 79 году нашей эры столб пепла и газа, выброшенный Везувием, достиг высоты 34 км, что более чем в три раза превышает высоту полета большинства пассажирских самолетов.