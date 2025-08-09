ПВО ликвидировала 97 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило о том, что силы противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских БПЛА над регионами страны.
Как отмечается, дроны уничтожались с 22:41 8 августа до 05:05 мск 9 августа.
Наибольшее число беспилотников уничтожено в Курской области (28 БПЛА). По тринадцать дронов нейтрализовали в Брянской и Калужской областях. Далее, в Тульской уничтожено 10 дронов, в Орловской и Белгородской — по 8 в каждом регионе, над Азовским морем — 7, в Краснодарском крае — 5, в Ростовской области — 2, в Крыму, Московской и Липецкой областях — по одному.
Ранее ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что одна женщина погибла, а её родители получили ранения в результате атаки беспилотника, сбросившего взрывное устройство в Грайворонском округе. Гладков добавил, что пострадавших родителей погибшей госпитализировали. У мужчины выявлены минно-взрывная травма, баротравма и ушиб грудной клетки; его супруга также получила баротравму. Кроме того, в результате детонации боеприпаса жилой дом полностью уничтожен пожаром.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.