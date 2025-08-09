В Башкирии выросли цены на морковь, лук и водку

С начала года цены на базовые продукты в Башкирии резко выросли, и лидером этого «рейтинга» стала обычная морковь. Килограмм стоит почти 65 рублей — на 86% больше, чем в начале года.
Вслед за морковью подорожал картофель — +42,4%. Теперь за килограмм башкирским покупателям приходится отдавать почти 67 рублей. Яблоки также подорожали на 30,8% и достигли 158 рублей за килограмм.
В топ-10 также вошли лук (+23,6%), замороженная рыба (+14,8%) и даже капуста, которая традиционно считается одним из самых дешевых овощей — ее цена выросла на 14,7%.
Не обошлось без подорожания и в других категориях. Говядина прибавила 13,1%, а сметана — 10,7%. Маргарин также теперь стоит на 10% дороже.
Замыкает список водка, которая подорожала на 9,2%. Бутылка обойдется в среднем в 827 рублей.
