Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили за ночь 97 украинских дронов над регионами РФ

Минувшей ночью в небе над Калужской областью сбили 13 беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и сбили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Один БПЛА противника был уничтожен над Московским регионом, 28 — в небе над Курской областью, уточнили в военном ведомстве.

«В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны.

Уточняется, что по 13 дронов удалось ликвидировать над территориями Калужской и Брянской областей, 10 — над территорией Тульской области, по 8 — над территориями Белгородской и Орловской областей, а также 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — в небе над Краснодарским краем, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Московского региона, столько же над Липецкой областью и Крымом.

Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке беспилотников погибла женщина.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше