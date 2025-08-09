Силы ПВО сбили за ночь 97 украинских дронов над регионами РФ

Средства ПВО за минувшую ночь перехватили и сбили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
Один БПЛА противника был уничтожен над Московским регионом, 28 — в небе над Курской областью, уточнили в военном ведомстве.
«В течение прошедшей ночи с 22:41 8 августа до 05:05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны.
Уточняется, что по 13 дронов удалось ликвидировать над территориями Калужской и Брянской областей, 10 — над территорией Тульской области, по 8 — над территориями Белгородской и Орловской областей, а также 7 — над акваторией Азовского моря, 5 — в небе над Краснодарским краем, 2 — над территорией Ростовской области, 1 — над территорией Московского региона, столько же над Липецкой областью и Крымом.
Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке беспилотников погибла женщина.