Огромный вблизи «Ноева ковчега» подводный город переписал известную миллионам людей историю

Огромный подводный город, обнаруженный вблизи «места упокоения Ноева ковчега», переписывает библейскую историю, известную миллионам людей. Древний подводный город под турецким озером Ван потенциально может раскрыть тайны, которые бросают вызов происхождению Ноева ковчега.
Обширные руины находятся на глубине примерно 25 метров под поверхностью земли недалеко от города Геваш, всего в 150 милях от горы Арарат, которая традиционно считается местом последнего упокоения библейского судна, пишет Daily Mail.
Геологические данные свидетельствуют о том, что эти руины были затоплены 12 000−14 500 лет назад, когда извержение вулкана Немрут перекрыло русло реки Мират и вызвало массовые наводнения во время Младшего Дриаса, периода экстремальных климатических изменений.
В то время как основные ученые отвергают эту теорию, многие независимые исследователи полагают, что эта катастрофа уничтожила развитую цивилизацию, настолько древнюю, что, возможно, она послужила источником самых ранних версий истории о Великом потопе.
«Насколько мне известно, ни у одной цивилизации за последние 6000 лет не было технологических средств для создания такого типа каменной кладки, которую мы видим здесь», — отмечает независимый исследователь Мэтт Лакруа, который рассказал об открытии в подкасте Matt Beall Limitless.
Лакруа и международная команда дайверов готовятся исследовать это место в сентябре, используя передовые инструменты визуализации для составления карты руин, которые, по его мнению, могут помочь переписать хронологию человечества.
Подводный комплекс простирается более чем на полмили и представляет собой каменную крепость, окруженную круглыми храмами с точной каменной кладкой, пишет Daily Mail. На замковом камне также выгравирован символ «Цветка жизни» с шестью спицами — древний мотив, также встречающийся в священных местах Перу и Боливии.
Обнаруженные в 1997 году турецким режиссером-подводником Тоссеном Салином во время изучения необычных беспозвоночных озера Ван, руины оставались в значительной степени неизвестными широкой публике.
Хотя археологи подтверждают существование этих сооружений, многие относят их к урартскому периоду, около 3000 лет назад, или даже к эпохе средневековья. Но они признают, что это место еще предстоит полностью изучить или окончательно датировать.
Однако в июльском выпуске подкаста Лакруа сказал, что геологические данные говорят о другом. Он объяснил, что отбор проб почвы и анализ горы Немрут свидетельствуют о сильном извержении вулкана около 12 000 лет назад. В результате уровень воды в озере Ван резко поднялся, по некоторым оценкам, более чем на 100 футов.
Поскольку камень не поддается радиоуглеродной датировке, исследователи надеются найти органические материалы, такие как слои отложений или артефакты, которые могли бы подтвердить возраст руин. Но сбор таких доказательств под водой сопряжен с серьезными трудностями, подчеркивает Daily Mail.
Сложная каменная кладка этого места, с плотно прилегающими друг к другу блоками, угловыми соединениями и отсутствием видимых связующих элементов, по-видимому, соперничает с конструкцией мегалитических памятников, таких как Саксайуаман в Перу.
«Вы можете видеть, что храм был значительно поврежден, — отмечает Лакруа. — Все камни на вершине отколоты, за исключением тех, что находятся по краям. Это место напоминает перуанскую каменную кладку: камни с точными углами образуют треугольные стыки, и только фасад кажется плоским. Он прекрасен и был бы прекрасно вырезан».
Исследователь считает, что общие архитектурные особенности, символические мотивы и расположение астрономических объектов в Турции, Южной Америке и Азии свидетельствуют о существовании давно исчезнувшей глобальной цивилизации.
Ученые давно признали, что библейская история о потопе, вероятно, возникла из более ранних месопотамских текстов. Древние клинописные таблички шумерской, аккадской и вавилонской культур, такие как «Эпос о Гильгамеше», описывают массовый потоп, посланный для уничтожения ранней цивилизации, и избранного человека, который строит судно, чтобы спасти жизнь на Земле.
В этих легендах выжившего зовут Зиусудра или Утнапиштим, имена, которые появились на тысячи лет раньше Ноя.
Записи раскопок в Шуруппаке, на территории Ирака, где, как считается, жил этот древний человек, переживший потоп, показывают отчетливый слой наводнения над древними шумерскими руинами. Эти записи, обнаруженные в музее Пенсильвании, являются физическим свидетельством катастрофического события, подобного тем, что описаны в древних текстах.
Даже на Вавилонской карте мира, самой древней из известных карт, область Арарат близ озера Ван отмечена как место, имеющее древнее значение, возможно, связанное с легендами об одиноком выжившем, который появился на свет после всемирного потопа.
Лакруа утверждает, что библейская версия не отвергается, а, скорее, переосмысливается в ее историческом и культурном контексте. Он призвал представить процветающую цивилизацию вдоль озера Ван, строящую храмы и сооружения на устойчивых возвышенностях, которые, как они верили, будут существовать вечно.
Уровень воды в озере был стабильным на протяжении тысячелетий, пока извержение вулкана Немрут все не изменило. "Дело не в том, что озеро Ван должно было быть на 85 футов ниже, — утверждает Лакруа. — Оно должно было быть на 100 футов или более ниже, потому что глубина этих руин составляет 85 футов. Итак, чем же можно объяснить озеро, высота которого превышает 100 футов?'