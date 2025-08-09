Огромный вблизи «Ноева ковчега» подводный город переписал известную миллионам людей историю

Однако в июльском выпуске подкаста Лакруа сказал, что геологические данные говорят о другом. Он объяснил, что отбор проб почвы и анализ горы Немрут свидетельствуют о сильном извержении вулкана около 12 000 лет назад. В результате уровень воды в озере Ван резко поднялся, по некоторым оценкам, более чем на 100 футов.