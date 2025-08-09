Ивлееву объявили угрозой безопасности для Украины

Отмечается, что данные Ивлеевой появились на «Миротворце» еще в феврале 2019 года. Блогершу разместили по причине того, что та посетила Крым еще несколько лет назад. Впоследствии создатели сайта обвинили блогера также в посещении Мариуполя в 2024 году.