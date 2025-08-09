Бойцы группировки «Центр» за сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ

Российские военные группировки «Центр» за прошедшие сутки уничтожили более 400 боевиков ВСУ, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
По его словам, также уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР VAB и бронеавтомобиль MaxxPro, восемь автомобилей ВСУ и три артиллерийских орудия, передает ТАСС.
Отмечается, что от ударов бойцов группировки «Центр» в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Белицкое, Суворово, Родинскок, Первое Мая и Чунишино пострадали формирования трех механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, а также двух бригад морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ, бригады терроробороны и двух бригад национальной гвардии Украины.
Ранее военкор Тимофей Ермаков сообщил, что российские бойцы взяли под контроль железнодорожную станцию Кооптах в Купянске.
Также появились сообщения об освобождении Щербиновки в ДНР.