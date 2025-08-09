Спроектирован способный доставить 1000 людей к звездам футуристический космический корабль

По словам команды, они имеют решающее значение для воссоздания среды обитания на новой планете. На борту также будет создан генетический банк, в котором будут храниться семена, эмбрионы и ДНК всех видов на борту Chrysalis и других видов на Земле. Производство продуктов питания будет ограничено видами растений, что означает, что все на борту будут вегетарианцами.