Молитвы о здоровье: православная церковь отмечает день святителя Пантелеймона

Целитель Пантелеймон родился в III веке от Рождества Христова в Римской империи в семье язычников. Когда юный Пантелеймон принял христианство, он подвергся мучениями и гонениям: его топили в море, распинали, жгли огнем, натравливали на него диких зверей, бросали в кипящее олово. Но по воле Божьей Пантелеймон оставался цел и невредим, исцелял людей и не брал денег. Его считают небесным покровителем врачей, спасателей и воинов.