Молитвы о здоровье: православная церковь отмечает день святителя Пантелеймона

Иконы Пантелеймона есть почти в каждом православном храме — и в небольшой сельской церквушке, и в кафедральном соборе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Православная церковь в субботу отмечает день памяти великомученика и святителя Пантелеймона, который считается одним из наиболее известных святых.

Великомученик является небесным покровителем врачей и спасателей, люди просят у него об избавлении от болезней.

«9 августа в православных храмах Беларуси будут утром служить молебен в честь святителя Пантелеймона. Духовенство, прихожане вознесут молитвы о даровании крепкого здравия, выздоровлении болящих», — рассказали Sputnik в Белорусском экзархате.

Иконы Пантелеймона есть почти в каждом храме. Целитель изображен на них в образе юноши, который держит небольшой ларчик с лекарствами и мерную ложечку с длинной ручкой.

История Святителя

Целитель Пантелеймон родился в III веке от Рождества Христова в Римской империи в семье язычников. Когда юный Пантелеймон принял христианство, он подвергся мучениями и гонениям: его топили в море, распинали, жгли огнем, натравливали на него диких зверей, бросали в кипящее олово. Но по воле Божьей Пантелеймон оставался цел и невредим, исцелял людей и не брал денег. Его считают небесным покровителем врачей, спасателей и воинов.

Частицы святых мощей Пантелеймона хранятся во многих храмах. Христианская святыня — глава Пантелеймона находится в монастыре на Афоне. Несколько лет назад ее привозили в Беларусь для поклонения, за несколько дней к ковчегу приложились тысячи верующих.

Народные традиции

День 9 августа богат и на народные традиции, связанные с врачеванием. Травники идут собирать коренья и растения. Считается, что именно в этот день они обладают особенными свойствами, потому целебными «букетами» запасаются до следующего лета.

В народе также верят в целительные свойства воды из источников, освященных в честь Святого. Такие источники есть, в частности, в Оршанском и Воложинском районах Беларуси.