Посол РФ в Японии Ноздрев принял участие в памятной церемонии в Нагасаки

Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки США, которой 80 лет назад подвергся японский город Нагасаки.
Дипломат отметил, что с 2022 года российскую сторону не приглашали на мероприятия в Хиросиме и Нагасаки под предлогом «сложной международной обстановки» и «соображений безопасности». Он подчеркнул, что на эти шаги повлияло в том числе японское правительство, которое продвигает «антироссийские подходы».
Ноздрев рассказал, почему он приехал на церемонию в Нагасаки и воздержался от участия в аналогичном мероприятии в Хиросиме, которое состоялось 6 августа. Дипломат уточнил, что представители городской администрации лично побывали в российской дипмиссии и передали приглашение, подписанное мэром Сиро Судзуки. По его словам, делегация из Нагасаки объяснила свои прежние действия.
«В этом году, в отличие от коллег из Хиросимы, власти Нагасаки предпочли отказаться от политизации ключевого для города мероприятия. Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия», — заявил посол в ходе общения с журналистами.
Напомним, США провели атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки соответственно 6 и 9 августа 1945 года. Ядерное оружие в боевых целях было применено американской армией впервые.