Губернатор поздравил жителей Хабаровского края с Днем коренных народов

В Хабаровском крае отмечают Международный день коренных народов. Здесь живут представители восьми этносов, которые сохраняют язык, культуру и традиционные промыслы. Местные власти поддерживают развитие ремесел, оленеводства и культурных проектов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Празднование Дня коренных народов в Хабаровском крае началось с поздравления губернатора Дмитрия Демешина. Он напомнил, что жители Приамурья и Охотского побережья создали уникальные памятники неолитического искусства.
«Уже тысячи лет назад местные жители создали уникальные памятники неолитического искусства: наскальные рисунки, керамика и скульптура возрастом не уступают пирамидам Египта, а мастерство исполнения поражает до сих пор! И задача сегодня — беречь наследие предков», — сказал глава региона.
В крае реализуется госпрограмма «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». С 2012 года на эти цели направлено больше 1,2 миллиарда рублей. Средства идут на поддержку традиционных промыслов, развитие оленеводства и сохранение национальных культур.
Проводятся фестивали и конкурсы мастеров, среди которых — «Ремесла Земли Дерсу». В национальных селах можно увидеть быт и обычаи исконных жителей Дальнего Востока. Важная часть работы — сохранение языкового наследия: родные языки изучаются в школах, выпускаются учебники и словари.
«3 сентября мы отмечаем 80-летие Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией. Представители коренных народов вместе со всей страной боролись с захватчиками. Многие удостоены высших наград, а их ратное мастерство вселяло ужас в гитлеровцев», — сказал Дмитрий Демешин.
Он процитировал слова президента России Владимира Путина: «Мы уникальная, самобытная цивилизация, многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своем внутреннем многообразии был и будет единым».
«Пусть любовь к родной земле и уважение к ее истории живут в каждом из нас», — сказал губернатор.