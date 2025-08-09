Ричмонд
Эксперты нашли самого популярного в СМИ кота

К Всемирному дню кошек 8 августа аналитики Дзен Новостей сравнили материалы российских СМИ и выяснили, о каких кошачьих пишут чаще всего в новостях. На первом месте оказался манул Тимофей — символ Московского зоопарка.

Источник: Life.ru

Тимофея упоминали в 1,5 раза чаще, чем кошку Шупетт, принадлежащую модельеру Карлу Лагерфельду, которая заняла второе место в рейтинге. СМИ чаще обсуждали биографию Тимофея и фотографии, которые выкладывает Московский зоопарк, сообщает «Газета.ru».

В пятёрке самых обсуждаемых кошачьих также оказались домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни. Основная часть новостных сюжетов касается привычек питомцев, их хозяев и условий их содержания. В числе других популярных животных в СМИ — амурский тигр Тихон из Центра воспроизводства редких видов, рыси Чип и Гайка и дальневосточный леопард Мизер из Московского зоопарка.

Кроме этого кошачьих поздравила и компания BMW. Там показали, зачем в их машинах камера заднего вида, — оказалось, для наблюдения за котами. Видео появилось в официальном аккаунте бренда.