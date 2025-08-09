Эксперты нашли самого популярного в СМИ кота

В пятёрке самых обсуждаемых кошачьих также оказались домашняя пума Месси, пантера Луна и сфинкс Мэни. Основная часть новостных сюжетов касается привычек питомцев, их хозяев и условий их содержания. В числе других популярных животных в СМИ — амурский тигр Тихон из Центра воспроизводства редких видов, рыси Чип и Гайка и дальневосточный леопард Мизер из Московского зоопарка.