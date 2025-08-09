Таинственный отпечаток на древней печати связали с предсказанием конца света

Отметки на обратной стороне глиняной печати указывают на то, что когда-то она использовалась для запечатывания сумки или контейнера для хранения, вероятно, перевязанного шнурком, а стиль письма относит ее к позднему периоду Первого Храма, примерно между концом 7-го и началом 6-го века до нашей эры. Это было примерно в то время, когда, согласно Библии, иудейский царь Иосия приказал отремонтировать Иерусалимский храм, который также был известен как храм Соломона. Этот приказ был отдан после того, как Храм был разрушен вавилонянами в 586 году до н.э., отмечает Daily Mail.