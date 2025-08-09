Таинственный отпечаток на древней печати связали с предсказанием конца света

Археологи обнаружили в Иерусалиме глиняную печать возрастом 2600 лет, которая, возможно, связана с библейским предупреждением о надвигающемся конце света. Артефакт, известный как булла, относится к периоду Первого Храма и имеет древнееврейскую надпись, которая гласит: «Принадлежит Йедайе (сыну) Асаяху». Еще более удивительно, что на печати сохранились видимые отпечатки пальцев, которые, как полагают, были оставлены древним чиновником, которому она когда-то принадлежала.
Ученые полагают, что имя, начертанное на печати, может быть напрямую связано с поворотным моментом в библейском повествовании о царе Иудеи Иосии, который начал масштабные религиозные реформы после того, как в Иерусалиме был обнаружен священный свиток.
В свитке, который, как полагают, является версией Второзакония, описаны суровые проклятия за непослушание, включая голод, войну, изгнание и опустошение как земли, так и Храма. Когда содержание послания было прочитано вслух, Иосия был так встревожен содержащимися в нем предостережениями, что разорвал на себе одежды и послал группу доверенных лиц, в том числе человека по имени Асаяху, избавить Иерусалим от языческих обрядов.
Недавно обнаруженная печать с именем сына Асаяху, Йедая, убедительно свидетельствует о том, что в этот критический период, вероятно, действовал царский чиновник.
По словам исследователей, это не только подтверждает существование людей, названных в библейских источниках, но и подтверждает историческое и духовное значение повторного обнаружения свитка — события, которое ознаменовало поворотный момент в религиозной истории Иудеи, пишет Daily Mail.
Археолог Заки Двира, который является соруководителем проекта, рассказал The Times of Israel: «Очевидно, мы не уверены, что Асаяху, упомянутый на печати, тот же самый, что упоминается в Библии. Однако несколько подобных артефактов, найденных в районе Храмовой горы, носят библейские названия, и это имеет смысл, потому что это не были предметы, которыми пользовались простые люди».
Отметки на обратной стороне глиняной печати указывают на то, что когда-то она использовалась для запечатывания сумки или контейнера для хранения, вероятно, перевязанного шнурком, а стиль письма относит ее к позднему периоду Первого Храма, примерно между концом 7-го и началом 6-го века до нашей эры. Это было примерно в то время, когда, согласно Библии, иудейский царь Иосия приказал отремонтировать Иерусалимский храм, который также был известен как храм Соломона. Этот приказ был отдан после того, как Храм был разрушен вавилонянами в 586 году до н.э., отмечает Daily Mail.
Во время ремонтных работ рабочие обнаружили древний священный свиток «Сефер Хатора», который, по мнению ученых, вероятно, был ранней версией Пятикнижия, в частности книги Второзакония, события которой упоминаются во 2 Царств 22:12 и 2 Паралипоменон 34:20.
Когда священный свиток был прочитан вслух царю Иосии, содержащиеся в нем предупреждения о грехах народа и угрозе божественного наказания потрясли монарха.
Говорили, что в этом свитке говорилось о том, что народ Иудеи серьезно нарушил Божий завет, поклоняясь другим богам и занимаясь языческими обрядами.
Согласно 23-й главе Книги Царств, Иосия послал чиновников разрушить святилища, алтари и возвышенности, посвященные Ваалу, Ашере, Молеху и другим чужеземным богам, и даже осквернил их, чтобы гарантировать, что они никогда больше не будут использоваться. Среди этих чиновников был высокопоставленный человек по имени Асаяху, описанный в Библии как «слуга царя».
Учитывая его статус, ученые предположили, что вполне вероятно, что его сын, Йедайя, пошел по его стопам и занимал высокий пост при царском дворе или в храмовой администрации.
Находка глиняной печати с надписью «Йедайя, сын Асайягу» вызвала ажиотаж среди исследователей, которые полагают, что она может быть напрямую связана с теми самыми событиями, описанными в Библии, подчеркивает Daily Mail.
Эксперты из Проекта по изучению Храмовой горы заявили, что эта связь весьма вероятна, указав на то, что подобные печати обычно использовались только должностными лицами, наделенными значительной властью.
Ее обнаружение на Храмовой горе придает дополнительный вес теории о том, что Йедайя играл важную роль в период Первого Храма. Исторический фон не менее впечатляющ. Всего через несколько десятилетий после того, как был найден свиток, Иерусалим был захвачен вавилонским царем Навуходоносором. Городские стены были разрушены, Храм разрушен, а многие жители были убиты или отправлены в изгнание, включая ключевых представителей правящей элиты. Во время осады большая часть продовольствия поступала в город из царских и храмовых складов, где хранились зерно, масло, вино, бобовые и мед. Эти запасы были запечатаны кусочками глины, на которых были выбиты имена чиновников, ответственных за их хранение.