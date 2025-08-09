Хронология пошатнулась: выявлены новые «свидетельства» о настоящих строителях Великих пирамид

«Хорошо известно, что ни в Великой пирамиде, ни, если уж на то пошло, ни в одной из 100 египетских пирамид так и не было найдено захоронение какого-либо фараона, — говорит он. — Отчасти это можно объяснить разграблением гробниц, но в случае с Великой пирамидой она была полностью закрыта и был запечатан до тех пор, пока туда не ворвались арабские налетчики под командованием Халифа Мамуна. Они ожидали найти огромные сокровища и богатства, но вместо этого обнаружили совершенно пустое здание, внутри которого ничего не было».