Хронология пошатнулась: выявлены новые «свидетельства» о настоящих строителях Великих пирамид

Растущее количество противоречивых свидетельств бросает вызов давно принятой хронологии Великой пирамиды и поднимает новые вопросы о том, кто мог ее построить. Британский автор Грэм Хэнкок недавно выступил в подкасте American Alchemy, где он заявил, что геологические и астрономические данные указывают на то, что памятник был построен не 4500 лет назад фараоном Хуфу, а исчезнувшей цивилизацией 12 500 лет назад.
«Нет никаких сомнений в том, что части Великой пирамиды были достроены древними египтянами, — сказал Хэнкок ведущему подкаста Джесси Майклсу. — Я не стремлюсь отнять у них это, но я думаю, что они унаследовали очень древнюю традицию и завершили строительство памятника, который уже стоял в первоначальном виде на плато Гиза».
Один из главных аргументов Хэнкока касается характера эрозии близлежащего Большого Сфинкса, утверждая, что только обильные дожди могут привести к разрушению. более тысячи лет могли привести к такому глубокому выветриванию. «4500 лет назад на плато Гиза не было таких дождей, но в конце последнего ледникового периода они определенно были», — сказал он.
Однако известный египтолог доктор Захи Хавасс опроверг эти утверждения. Он рассказал Daily Mail, что обнаружил гробницы рабочих, датируемые 13 веком до нашей эры, и отверг теорию эрозии, объяснив повреждение Сфинкса тысячелетним воздействием ветра, а не дождя.
«Если кто-то построил эту пирамиду 12 000 лет назад, разве вы не собираетесь оставить на этом месте никаких свидетельств, подтверждающих это?» — спросил доктор Хавасс.
«Я и мой коллега Марк Ленер проводили раскопки в Гизе в течение последних 50 лет. Все, что мы обнаружили до сих пор, относится к Четвертой династии».
Великая пирамида в Гизе — самая большая египетская пирамида, построенная фараоном Хуфу, правившим во времена Четвертой династии Древнего царства, напоминает Daily Mail. Это одна из трех пирамид на плато Гиза, две другие включают пирамиду Хефрена и пирамиду Менкаура, а также Большого Сфинкса. Все они окутаны тайной из-за неясных методов строительства, точного астрономического расположения и до сих пор обсуждаемого назначения.
Доктор Хавасс поделился дальнейшими соображениями во время июльского выступления на подкасте Мэтта Билла Limitless, в том числе подробностями о запланированных раскопках внутри Великой пирамиды в поисках утраченной гробницы Хуфу.
«Хорошо известно, что ни в Великой пирамиде, ни, если уж на то пошло, ни в одной из 100 египетских пирамид так и не было найдено захоронение какого-либо фараона, — говорит он. — Отчасти это можно объяснить разграблением гробниц, но в случае с Великой пирамидой она была полностью закрыта и был запечатан до тех пор, пока туда не ворвались арабские налетчики под командованием Халифа Мамуна. Они ожидали найти огромные сокровища и богатства, но вместо этого обнаружили совершенно пустое здание, внутри которого ничего не было».
Хэнкок также отверг распространенное мнение о том, что Великая пирамида была построена всего за 23 года во время правления Хуфу, назвав эту идею «абсурдной».
Вместо этого он предположил, что строительство сооружения, возможно, заняло сотни, даже тысячи лет.
В дополнение к своей теории Хэнкок указал на массивные скальные основания под тремя пирамидами в Гизе, естественно существующие образования, которые были выровнены перед строительством. В то время как большинство археологов считают, что фундаменты являются естественными, Хэнкок считает, что сами платформы намного старше. Он связал эти сооружения с утраченной эпохой, известной в египетских преданиях как Зеп Тепи, или «Первое время», сославшись на астрономическое соответствие между платформами пирамид и поясом Ориона, каким он был 12 500 лет назад.
«4500 лет назад звезды пояса Ориона не совпадали друг с другом, — утверждает он. — Великий Сфинкс смотрел на восход солнца на фоне созвездия Тельца. Но в 12 500 году до нашей эры оно идеально совпадало со Львом».
Доктор Хавасс, однако, отверг утверждения Хэнкока как необоснованные, подчеркнув, что древние египтяне оставили после себя подробные записи о строительстве Великой пирамиды. «Папирусы Вади Эль-Джарф — это дневник надсмотрщика по имени Мерер, — отмечает ученый. — Он написал: “Я из Дельты. Я был нанят Хуфу и носил звание инспектора, под моим началом было 40 рабочих”.
В папирусах также описывается, как Мерер направлял бригады в каменоломни Тура для резки тонкого белого известняка, который затем перевозился на деревянных санях на грузовые суда. Эти суда причаливали в гаванях, построенных перед каждой пирамидой.
«В истории Египта нет пробелов, которые оправдывали бы датировку пирамид 12 000 или 20 000 годами назад, — добавил доктор Хавасс. — Та эпоха, известная как эпипалеолит, ознаменовала самые ранние этапы цивилизации, слишком примитивные для памятников такого масштаба».