Появились сообщения о тысячах новых случаев заболевания вирусом чикунгунья в Китае

По данным CDC, до 2006 года чикунгунья редко выявлялась у американских путешественников. Но в период с 2006 по 2013 год в США регистрировалось около 30 завозных случаев в год, и все это у людей, которые недавно посетили пострадавшие регионы Азии, Африки или Индийского океана.