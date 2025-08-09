Мэр Нагасаки Судзуки не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город

В ходе траурной церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки, мэр города Сиро Судзуки воздержался от прямого упоминания страны, которая несет ответственность за сброс бомбы. Его выступление транслировали национальные телеканалы. Оно было сосредоточено на последствиях случившегося.
«Девятого августа 1945 года на этот город была сброшена атомная бомба. Кто мог тогда представить, что сейчас через 80 лет с того дня мы будем жить в таком мире? Сейчас же прекратите споры, отвечая “на военную силу — военная сила”!» — призвал градоначальник.
По его словам, во всем мире наблюдается рост напряженности. Продолжение этой тенденции неизбежно приведет к ядерной войне. Экзистенциальный кризис надвигается на все человечество, добавил Судзуки.
В начале церемонии по традиции к мемориалу принесли воду, символизирующую утоление жажды умирающих от лучевой болезни. Затем мэр, члены правительства, премьер-министр и лидеры политических партий возложили памятные венки.
В 11:02 (5:02 по московскому времени), в момент сброса атомной бомбы на город, была объявлена минута молчания.
В 2025 году на мероприятии присутствовал посол РФ в Японии Николай Ноздрев. С 2022 года власти Хиросимы и Нагасаки не направляли приглашения дипломатам России и Белоруссии в связи с украинским конфликтом.
Накануне сообщалось, что в Нагасаки впервые после сброса бомбы в 1945 году зазвонят колокола.