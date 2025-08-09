Мэр Нагасаки Судзуки не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на город

«Девятого августа 1945 года на этот город была сброшена атомная бомба. Кто мог тогда представить, что сейчас через 80 лет с того дня мы будем жить в таком мире? Сейчас же прекратите споры, отвечая “на военную силу — военная сила”!» — призвал градоначальник.