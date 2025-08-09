Нацеленный на Землю таинственный межзвездный объект назвали «неестественным»

Таинственный межзвездный объект, нацеленный на Землю, «неестественен», а некоторые ученые исключают теорию о кометах. Появление таинственного межзвездного объекта вновь вызвало споры о том, могут ли внеземные технологии скрываться в нашей Солнечной системе.
НАСА обнаружило объект, получивший название 3I/ATLAS, 1 июля, что вызвало шквал научных исследований для определения его происхождения, напоминает Daily Mail. В то время как более 200 исследователей пришли к выводу, что это, скорее всего, комета, физик из Гарварда Ави Леб выразил сомнения в недавно опубликованном предварительном издании, указав на одно вопиющее упущение: у 3I/ATLAS нет видимого хвоста.
«Были заявления о наличии хвоста, — отмечает Леб, — но поскольку 3I/ATLAS ускоряется, а его текущий размер ненамного превышает угловое разрешение наземных телескопов, нелегко избежать фиктивного удлинения изображения в результате движения объекта».
Ави Леб также поставил под сомнение необычное отсутствие газовых выбросов у объекта и его точную ретроградную траекторию, которая подозрительно хорошо согласуется с внутренней частью Солнечной системы.
Физик разработал то, что он называет «шкалой Леба», систему ранжирования для оценки вероятности того, что объект является искусственным, и поставил 3I /ATLAS шесть баллов из десяти. Это говорит о том, что, скорее всего, это было спроектировано, хотя он подчеркнул, что эта оценка может измениться по мере поступления большего количества данных.
Среди своих наиболее провокационных теорий Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем-носителем, выпускающим небольшие зонды для перехвата Земли: «Более вероятный сценарий с инженерной точки зрения предполагает запуск космического корабля-носителя, который выпускает мини-зонды, которые выполняют обратный маневр Оберта, чтобы замедлиться в перигелии и перехватить Землю».
Этот тип маневра использует гравитационное притяжение Солнца при наиболее близком сближении с объектом для эффективной корректировки траектории, позволяя зондам достичь Земли без большого количества топлива, поясняет Daily Mail.
По словам Леба, эти гипотетические зонды могут прибыть в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года, исходя из ожидаемого положения 3I/ATLAS за Солнцем в октябре, что является идеальным периодом для скрытого сближения. «Объект может прилететь, чтобы спасти нас или уничтожить, — рассуждает ученый. — Нам лучше быть готовыми к обоим вариантам и проверить, все ли межзвездные объекты являются камнями».
Крис Линтотт, астроном из Оксфордского университета, отверг теорию Леба как «бессмыслицу на ходулях», назвав ее «оскорблением захватывающей работы, проводимой для понимания этого объекта».
Однако Леб настаивает, что его анализ основывается на данных наблюдений.
В его последней статье, основанной на показаниях наземного телескопа, полученных в период со 2 по 29 июля, говорится об обнаружении краснеющих цветов в 3I/ATLAS, которые обычно интерпретируются как пыль с поверхности или органические соединения. Автор отметил, что спектроскопические данные этого и трех предыдущих исследований не показывают никаких признаков присутствия атомарного или молекулярного газа в коме, что обычно наблюдается у комет. Хотя покраснение может свидетельствовать о наличии пыли, оно также может означать, что объект просто имеет естественную красную поверхность, очень похожую на астероиды типа D или другие древние космические камни.
«Продолжение мониторинга вокруг перигелия необходимо для отслеживания изменений активности и цвета, — говорится в заключении исследования, — что позволит получить представление об эволюции межзвездных материалов под воздействием солнечного излучения».
Леб является автором четырех научных работ по 3I/ATLAS и недавно предложил использовать космический аппарат НАСА «Юнона» для перехвата объекта вблизи Юпитера в 2026 году, назвав это редкой возможностью для «межзвездной археологии». Он также считает, что правительствам уже следует сформировать целевые группы, в которые войдут ученые, политики и даже психологи, чтобы определить, как реагировать и как донести эту новость до общественности, не вызывая паники.
Если 3I/ATLAS — это нечто большее, чем просто космический камень, сказал он, Земля к сожалению не готова. «Гость, — предупредил он, — уже у нас на заднем дворе».
А если объект окажется искусственным, Леб признал, что человечество мало что сможет сделать. Со скоростью почти 60 миль в секунду относительно Земли он движется слишком быстро, чтобы его могла достичь любая из наших нынешних ракет. «Если гипотеза о том, что 3I/ATLAS является технологическим артефактом, подтвердится, возможны два варианта: либо его намерения полностью благие, либо они злонамеренные, — предупреждает Леб. — В первом случае человечеству остается только ждать и приветствовать этого межзвездного посланца с распростертыми объятиями. Именно второй сценарий вызывает серьезную обеспокоенность».
Ученый добавил, что, поскольку вторая возможность имеет серьезные последствия, мы можем использовать идею, лежащую в основе пари Паскаля. «Блез Паскаль утверждал, что разумнее верить в Бога, потому что возможная польза от веры намного больше, чем потери, если вы ошибаетесь, — объяснил Леб. — Точно так же и в нашем случае имеет смысл предупредить человечество об опасности, исходящей от 3I/ATLAS, даже если это окажется всего лишь теорией. Цена отсутствия предупреждения может быть намного выше, чем цена ошибки».