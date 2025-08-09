Нацеленный на Землю таинственный межзвездный объект назвали «неестественным»

В его последней статье, основанной на показаниях наземного телескопа, полученных в период со 2 по 29 июля, говорится об обнаружении краснеющих цветов в 3I/ATLAS, которые обычно интерпретируются как пыль с поверхности или органические соединения. Автор отметил, что спектроскопические данные этого и трех предыдущих исследований не показывают никаких признаков присутствия атомарного или молекулярного газа в коме, что обычно наблюдается у комет. Хотя покраснение может свидетельствовать о наличии пыли, оно также может означать, что объект просто имеет естественную красную поверхность, очень похожую на астероиды типа D или другие древние космические камни.