Пугающие закономерности в истории империй прошлого сделали крах цивилизации «неизбежным»

По словам ученого, изучившего 5000-летнюю историю, крах человеческой цивилизации стал «неизбежным». Доктор Люк Кемп из Кембриджского университета выявил четкие и вызывающие тревогу закономерности неравенства, ущерба окружающей среде, безрассудного руководства и хрупких систем, которые приводят к краху современного мира.
«Мы не можем точно определить дату Конца света, но, взглянув на 5000-летнюю историю цивилизации, мы можем понять, с какими траекториями мы сталкиваемся сегодня, и, скорее всего, это приведет к саморазрушению», — рассказал доктор Люк Кемп The Guardian.
В новой книге Кемпа «Проклятие Голиафа» подробно рассказывается о подъеме и падении древних держав, в том числе императорского Китая, Рима и классических равнинных империй майя. Хотя эти крахи часто были региональными и их можно было пережить, Люк Кемп считает, что следующий коллапс будет глобальным и разрушительным.
Его исследование показало, что каждая павшая империя обладала одними и теми же фатальными чертами, в том числе режимами, в которых доминировали элиты, подпитываемые неравенством и удерживаемые вместе насилием, пишет Daily Mail.
Кемп назвал эти общества «голиафами» — огромными, хрупкими структурами власти, построенными на накопленном зерне, монополизированном оружии и населении, застрявшем на месте, которому некуда бежать.
«Историю лучше всего рассказывать как историю организованной преступности, — отмечает доктор Кемп. — Это одна группа, создающая монополию на ресурсы путем применения насилия над определенной территорией и населением».
Кемп проанализировал взлет и падение более чем 400 обществ и пришел к теории о том, что неравенство убивает цивилизации. По мере того как элиты отбирают богатства у масс и разрушают окружающую среду, общества становятся пустыми оболочками, уязвимыми перед войнами, болезнями и крахом. И причиной падения, по его словам, является не простая жадность, а небольшое число людей, проявляющих «темную триаду» нарциссизма, психопатии и макиавеллизма.
Одним из наиболее явных признаков, которые Кемп обнаружил в сотнях рухнувших обществ, было крайнее неравенство. В древних империях богатство и власть концентрировались в руках небольшой элиты, в то время как большинство оставалось обнищавшим и обремененным. Кемп сказал, что растущий разрыв в благосостоянии и корпоративные монополии отражают эту тенденцию, разрушая социальную сплоченность и ослабляя устойчивость.
Еще одной тревожной параллелью является полная зависимость человечества от сложных глобальных систем, продолжает Daily Mail. В прошлом люди могли вернуться к охоте или сельскому хозяйству, когда правительства падали.
Сейчас большинство людей полагаются на хрупкие глобальные цепочки поставок, и если они разрушатся, рухнет все, предупредил Кемп.
Разрушение окружающей среды также происходило по той же траектории. Историческим коллапсам часто предшествовали региональные климатические сдвиги всего на 1,8 градуса по Фаренгейту. В настоящее время ученые прогнозируют глобальное повышение температуры на 5,4 градуса по Фаренгейту или более, а также массовую вырубку лесов и истощение ресурсов.
Кемп также предупредил, что следующий обвал может быть гораздо более жестоким, поскольку в прошлом борьба за власть велась с помощью мечей или мушкетов. Это связано с тем, что в современном мире насчитывается более 10 000 единиц ядерного оружия и гораздо более разрушительные технологии.
Кемп выделил три причины, по которым следующий коллапс может быть гораздо более разрушительным, чем все, с чем человечество сталкивалось ранее, продолжает Daily Mail.
Первая — это насилие элиты. В прошлом борьба за власть велась с помощью мечей или мушкетов. Сегодня мировые лидеры имеют доступ к более чем 10 000 единиц ядерного оружия.
Вторая — это наша зависимость от сложных систем. Древние народы могли вернуться к земледелию или охоте, чтобы выжить. Но современные общества в значительной степени зависят от хрупких глобальных цепочек поставок, и если они выйдут из строя, мы погибнем вместе с ними, — поделился доктор Кемп.
В-третьих, это масштаб самих угроз. Исторические климатические сдвиги, как правило, приводили к изменению на один градус. В то время как прошлые коллапсы иногда приводили к улучшению условий жизни, более здоровому, высокому росту и свободе населения после падения империи, Кемп предупреждает, что в сегодняшней единой глобальной системе негде спрятаться. И поскольку история повторяется, сказал он, крах — это уже не просто возможность, это наиболее вероятный исход.