Пугающие закономерности в истории империй прошлого сделали крах цивилизации «неизбежным»

Кемп проанализировал взлет и падение более чем 400 обществ и пришел к теории о том, что неравенство убивает цивилизации. По мере того как элиты отбирают богатства у масс и разрушают окружающую среду, общества становятся пустыми оболочками, уязвимыми перед войнами, болезнями и крахом. И причиной падения, по его словам, является не простая жадность, а небольшое число людей, проявляющих «темную триаду» нарциссизма, психопатии и макиавеллизма.