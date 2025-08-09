Денис Паслер поздравил тагильчан с Днем города

9 августа Нижний Тагил празднует свой 303-й день рождения. Мероприятия, приуроченные ко Дню города, начались с поздравления от врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, который выразил благодарность жителям и вручил почетные грамоты особо отличившимся гражданам.
— Сегодня Нижний Тагил, как и прежде, — надёжная опора Свердловской области и России, важный индустриальный центр, бесперебойно снабжающий своей продукцией ключевые отрасли экономики, отправляющий технику на передовую, в зону СВО, — объявил Денис Паслер.
Главные торжества продолжатся в эти выходные. В подготовке масштабного праздничного мероприятия участвуют все двенадцать ведущих учреждений культуры города, а также творческие коллективы из разных уголков России, включая Санкт-Петербург, Пермь, Воронеж и Самару.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул значимость празднования Дня города, выразив удовлетворение от совместных усилий органов власти и местного сообщества.
— Каждый год мы реализуем большое количество инфраструктурных проектов, и я горжусь тем, что все это становится возможным благодаря нашей эффективной координации с губернатором, — сказал мэр Нижнего Тагила.