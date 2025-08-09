Выявлено влияние количества сексуальных партнеров на будущую семейную жизнь

Чтобы разобраться в этом, исследователи привлекли 5000 участников из 11 стран. Участникам были показаны простые визуальные временные рамки, отражающие сексуальную историю потенциального партнера. На каждой временной шкале было указано количество прошлых партнеров, а также время каждой встречи. После просмотра каждой временной шкалы участников попросили оценить их готовность к продолжению серьезных отношений и то, повлияло ли на их решение время прошлых встреч. Результаты показали, что люди, как правило, были менее склонны связывать себя обязательствами с кем-то, у кого было большое количество сексуальных партнеров. Однако они были более открыты, если со временем эти встречи становились менее частыми.