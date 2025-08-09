Выявлено влияние количества сексуальных партнеров на будущую семейную жизнь

Что, согласно научным данным, говорит о вас количество ваших сексуальных партнеров? Это тема, которую многие люди боятся обсуждать с новым любовником. Теперь же исследование показало, что ваш ответ говорит о ваших перспективах в качестве долгосрочного партнера. По мнению экспертов из Университета Суонси, важно не общее количество предыдущих партнеров, которые у вас были. Важно, когда произошли эти встречи.
Например, пишет Daily Mail, если у вас было 12 предыдущих партнеров, но эти встречи были давними, вы будете восприниматься как более привлекательный долгосрочный партнер, чем тот, у кого было 12 предыдущих партнеров, но встречи с которыми были более недавними.
«Предыдущие исследования показали, что люди, как правило, менее склонны поддерживать отношения с людьми, у которых в прошлом было много сексуальных партнеров, — отмечает доктор Эндрю Г. Томас, ведущий автор исследования. — Однако, что особенно интересно в результатах этого исследования, так это то, что этот эффект уменьшается, когда эти контакты происходят в основном в прошлом, и это то, что мы обнаружили по всему миру».
Сексуальная история и ее влияние на будущие отношения широко изучались на протяжении многих лет, напоминает Daily Mail. Например, исследование, проведенное в 2017 году, показало, что женщины, у которых было 10 или более предыдущих партнеров, чаще всего разводились. Однако до сих пор сроки начала половой жизни оставались в значительной степени неизученными.
«Сексуальная история потенциального партнера предоставляет важную информацию, которая может быть использована для минимизации рисков, связанных со отношениями пар, — объясняют авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports. — Такая информация включает в себя количество прошлых сексуальных партнеров, что имеет обратную зависимость от положительной оценки ухажера. Однако частота сексуальных контактов с новыми партнерами меняется с течением времени, что создает дополнительный аспект контекста, который ранее не рассматривался».
Чтобы разобраться в этом, исследователи привлекли 5000 участников из 11 стран. Участникам были показаны простые визуальные временные рамки, отражающие сексуальную историю потенциального партнера. На каждой временной шкале было указано количество прошлых партнеров, а также время каждой встречи. После просмотра каждой временной шкалы участников попросили оценить их готовность к продолжению серьезных отношений и то, повлияло ли на их решение время прошлых встреч. Результаты показали, что люди, как правило, были менее склонны связывать себя обязательствами с кем-то, у кого было большое количество сексуальных партнеров. Однако они были более открыты, если со временем эти встречи становились менее частыми.
Несколько удивительно, но исследователи обнаружили мало свидетельств двойных стандартов в сексуальной сфере, констатирует Daily Mail. На самом деле, как оказалось, и мужчины, и женщины оценивали сексуальную историю одинаково.
«Результаты этого исследования указывают на отсутствие двойных стандартов в сексуальной сфере, опровергая идею о том, что женщин судят более строго за их сексуальное прошлое, чем мужчин», — подчеркивает доктор Эндрю Томас.
В целом, по мнению исследователей, результаты показывают, что влияние сексуального анамнеза гораздо более очевидно, чем мы думали.
«Онлайн-дискуссия о сексуальной истории людей может быть очень неприятной, но результаты этого исследования показывают, что картина гораздо более тонкая, — добавил доктор Томас. — Нас заставили поверить, что общество сурово судит людей с сексуально-авантюрным прошлым, но как личности люди на самом деле гораздо более снисходительны, особенно если чей-то подход к сексу изменился. Результаты этого исследования не только проливают свет на универсальную природу нашей сексуальной психологии, но и могут быть использованы для борьбы с женоненавистническими обсуждениями сексуальной истории в Интернете».