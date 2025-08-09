Олигархи и сверхбогачи ввязались в беспощадную борьбу за кости динозавров

«У кого есть такие деньги, чтобы потратить их на динозавра? Конечно, не у музеев или образовательных учреждений, — отмечает он. — Хотя я рад, что покупатель может отдать скелет в музей, на данный момент это всего лишь смутное предположение. Я боюсь, что кости растворятся в воздухе, в особняке олигарха или в банковском хранилище, чтобы накапливать ценность в качестве еще одной инвестиции в портфель хедж-фонда».