Олигархи и сверхбогачи ввязались в беспощадную борьбу за кости динозавров

Олигархи и сверхбогачи ведут беспощадную борьбу за кости динозавров, а преступники наживаются на этом. Стивен Спилберг навсегда останется известен как великий катализатор того, что стало быстрорастущим и противоречивым рынком супер-роскоши. Фильм американского киномагната «Парк Юрского периода» 1993 года и последовавшая за ним франшиза вызвали интерес к динозаврам во всем мире и привели к резкому росту торговли ископаемыми доисторическими костями.
И с тех пор это продолжается, пишет Daily Mail. Допустим, у вас есть частный самолет и вертолет, яхта с полным экипажем, пришвартованная на юге Франции, оригинальный рисунок Пикассо… А как насчет того, чтобы скелет динозавра возрастом 125 миллионов лет стал центральным элементом вашего мраморного зала?
В прошлом месяце один такой скелет принес более 30 миллионов долларов на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке, отмечает Daily Mail. Детеныш динозавра Ceratosaurus nasicornis, живший в киммерийскую эпоху около 150 миллионов лет назад, был оценен на предварительном аукционе в 4−6 миллионов долларов, отчасти потому, что это один из четырех известных скелетов этого вида и единственный несовершеннолетний. Он похож на тираннозавра рекса, но меньше размером.
Торги начались с предложения в размере 6 миллионов долларов, затем продолжались до тех пор, пока официальная цена продажи не достигла 30,5 миллионов долларов, благодаря анонимному покупателю. У присутствующих перехватило дыхание, и они зааплодировали, когда аукционист опустил молоток, но не все были довольны.
Для американца Стива Брусатте, профессора палеонтологии и эволюции в Эдинбургском университете, цена просто шокирующая.
«У кого есть такие деньги, чтобы потратить их на динозавра? Конечно, не у музеев или образовательных учреждений, — отмечает он. — Хотя я рад, что покупатель может отдать скелет в музей, на данный момент это всего лишь смутное предположение. Я боюсь, что кости растворятся в воздухе, в особняке олигарха или в банковском хранилище, чтобы накапливать ценность в качестве еще одной инвестиции в портфель хедж-фонда».
Продолжая свою тему, Брусатте, специализирующийся на анатомии и эволюции динозавров, говорит: «Я беспокоюсь о долгосрочных негативных последствиях для музеев и коллекционирования ископаемых. Это ископаемое было выставлено в частном музее, который испытывал нехватку средств, и они решили продать его. Станет ли это стратегией, когда музеи будут пытаться сбалансировать баланс и просто продавать своих динозавров миллионерам?».
Брусатте считает, что мир, в котором за скелеты динозавров можно выручить на аукционе десятки миллионов долларов за несколько минут, — это мир, в котором не понимают ценности образования и научных исследований: это победа культуры трофеев.
«Эти удивительные скелеты станут игрушками для сверхбогатых людей, и во многих отношениях они уже являются ими», — констатирует Брусатте.
Он прав, отмечает Daily Mail. В июле прошлого года окаменелость динозавра по имени Апекс попала в заголовки газет, когда была продана на аукционе Sotheby’s за 44,6 миллиона долларов, что сделало ее самой ценной из когда-либо проданных на аукционе. Рост стегозавра, которому 150 миллионов лет, составляет 11 футов, а длина от носа до хвоста — почти 27 футов, и он представляет собой почти полный скелет из 254 ископаемых костей.
А кто был покупателем? Не кто иной, как инвестор-миллиардер Кен Гриффин, основатель и генеральный директор гигантского хедж-фонда Citadel. Но, к большому облегчению мирового палеонтологического сообщества, Гриффин поступил благородно и передал находку Американскому музею естественной истории на следующие четыре года, чтобы ее можно было изучить и сделать доступной для всеобщего обозрения.
Кроме того, существует фактор знаменитости. В 2007 году с оскароносный актер Николас Кейдж заплатил 185 000 фунтов стерлингов за череп тираннозавра батаара (двоюродного брата тираннозавра рекса) после того, как обошел своего коллегу-актера Леонардо Ди Каприо, в то время как Рассел Кроу, другой известный коллекционер ископаемых, наблюдал за этим со стороны. Хотя Кейдж купил череп в галерее Беверли-Хиллз и ему был выдан сертификат подлинности, оказалось, что он был украден из Монголии и возвращен тамошнему правительству восемь лет спустя, пишет Daily Mail.
Правила сильно различаются в разных странах. В США окаменелости, найденные на частной земле, принадлежат землевладельцу, но в Великобритании они принадлежат тем, кто их нашел, до тех пор, пока землевладелец дает разрешение на поиск. На побережье юрского периода в Дорсете окаменелости, найденные на гальке у ватерлинии, которая является территорией короны, принадлежащей монарху, можно хранить, не запрашивая разрешения, но все, что врезано в поверхность скалы, считается принадлежащим владельцу земли над утесом.
Гораздо более строгие правила действуют в Китае, Монголии, Бразилии, Италии и Франции, где ценные ископаемые считаются национальным достоянием независимо от того, кому принадлежит земля. В Марокко также действуют жесткие правила, но они редко соблюдаются, и были случаи, когда ископаемые похищались из мест, находящихся под контролем правительства, пишет Daily Mail.
«Нам нужна система отчетности в этой стране, при которой вы обязаны предлагать то, что вы нашли, музею или другому государственному учреждению по цене, равной той, во что обошлись вам раскопки», — говорит доктор Сюзанна Мейдмент, главный исследователь ископаемых рептилий в Лондонском музее естественной истории.
Но легендарный британский коллекционер ископаемых Стив Этчес, который в 2016 году основал музей морской жизни юрского периода Etches Collection в Киммеридже, Дорсет, опроверг этот аргумент.
«Нам не нужны новые правила и регламентации. У нас в стране их и так слишком много, — говорит Этчес. — В открытом рынке нет ничего плохого, и если очень богатые люди хотят тратить свои деньги на редкие ископаемые, то это прекрасно. Скорее всего, они все равно окажутся в музее, как только человек умрет».
Брусатте также выступает против дальнейшего регулирования: «Это может привести к росту черного рынка. Это сложная проблема, и нам действительно нужны культурные изменения, когда те, кто достаточно богат, чтобы покупать динозавров, будут жертвовать их музеям и поддерживать науку как неотъемлемую часть покупки этих окаменелостей».
На побережье Западного Дорсета «Кодекс поведения по сбору ископаемых» признает «насущную необходимость продолжения сбора ископаемых», но также «признает, что сбор должен осуществляться таким образом, чтобы удовлетворить всех, кто интересуется нашим ископаемым наследием». Охотников за ископаемыми просят регистрировать любые особые находки в Центре берегового наследия Чармута, но окаменелости остаются собственностью того, кто их нашел.
Интерес британцев к окаменелостям насчитывает сотни лет, но до конца 18-го века представление о том, что это такое, было ограниченным. Их часто рассматривали как «диковинки», пишет Daily Mail.
В начале 19-го века произошли огромные перемены, во многом вызванные работой Мэри Эннинг, знаменитого палеонтолога и коллекционера ископаемых, которая вела успешный бизнес в Лайм-Реджисе, графство Дорсет. Ее история была рассказана в фильме 2020 года «Аммонит», где Кейт Уинслет сыграла Эннинг, а Сирша Ронан — ее возлюбленную.
Еще один поворотный момент наступил в 1997 году, когда дом Sotheby’s выставил на аукцион окаменелость тираннозавра по имени Сью за колоссальные 8,4 миллиона долларов, что сделало ее самым дорогим ископаемым, когда-либо проданным на тот момент. Сью была почти целым скелетом, а не просто коллекцией старых костей.
С тех пор торговля предметами искусства стремительно развивается, и сегодня рынок предметов роскоши оценивается в миллиарды долларов.
«Коллекционеры, занимающие лидирующие позиции на рынке, похоже, ищут “выразительные предметы”, — говорит доктор Марк Вестгарт, профессор истории рынка искусства в Университете Лидса. “Крупномасштабные окаменелости динозавров позволяют новым коллекционерам “искусства” продемонстрировать свою символическую силу”.