В Приморье для любителей рыбалки вводят новые ограничения

Для Северного подрайона, который охватывает территорию Тернейского муниципального округа, запрет будет действовать с 10 августа по 20 октября 2025 года. В Центральном подрайоне, простирающемся от границы Тернейского округа до мыса Поворотный, ограничения вступят в силу с 15 августа и продлятся до 31 октября 2025 года. Южный подрайон, включающий водные объекты бассейна залива Петра Великого, подпадет под запрет с 20 августа по 5 ноября 2025 года.