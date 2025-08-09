В Приморье для любителей рыбалки вводят новые ограничения

В Приморье введены новые ограничения для рыболовов-любителей — на специальном заседании Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб было принято решение о частичном запрете на вылов рыбы. Об этом сообщили в Приморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на РБК Восток.
Главная цель вводимых ограничений — сохранение экосистем нерестовых рек края и поддержание численности ценных видов рыб. Власти решили установить дифференцированные сроки запрета для разных районов Приморья, чтобы максимально эффективно защитить природные ресурсы региона.
Для Северного подрайона, который охватывает территорию Тернейского муниципального округа, запрет будет действовать с 10 августа по 20 октября 2025 года. В Центральном подрайоне, простирающемся от границы Тернейского округа до мыса Поворотный, ограничения вступят в силу с 15 августа и продлятся до 31 октября 2025 года. Южный подрайон, включающий водные объекты бассейна залива Петра Великого, подпадет под запрет с 20 августа по 5 ноября 2025 года.
Такие меры призваны обеспечить благоприятные условия для нереста рыб и сохранить биоразнообразие водных экосистем Приморья. Любителям рыбалки стоит внимательно следить за сроками ограничений в своем регионе и соблюдать установленные правила, чтобы внести свой вклад в сохранение природных богатств края.
Ранее мы писали, что во Владивостоке расчистили озеро у ДВФУ с помощью биологического препарата. Водоем планируется заселить карпами, которых можно будет кормить.