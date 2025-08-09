В Казань прибыли финалисты «Новой волны»

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Участники прибыли на фирменном автобусе. Их встретили в национальных костюмах с чак-чаком и караваем.
Финалистов отобрали из более чем 6 тыс. заявок. В жюри вошли режиссер Александр Ревзин, продюсер Анастасия Мухина и композитор Игорь Крутой.
Среди финалистов представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана и России. Все участники разместились в отеле «Мираж». Конкурсные выступления пройдут 22, 23 и 24 августа, финал состоится 24 августа.
Помимо конкурса на сцене выступят Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Стас Михайлов, Алсу, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан и другие артисты.