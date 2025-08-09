Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казань прибыли финалисты «Новой волны»

В Казань прибыли 13 финалистов международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна 2025» из 6 стран мира. Конкурс пройдет с 21 по 26 августа в зале New Wave Hall.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Участники прибыли на фирменном автобусе. Их встретили в национальных костюмах с чак-чаком и караваем.

Финалистов отобрали из более чем 6 тыс. заявок. В жюри вошли режиссер Александр Ревзин, продюсер Анастасия Мухина и композитор Игорь Крутой.

Среди финалистов представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана и России. Все участники разместились в отеле «Мираж». Конкурсные выступления пройдут 22, 23 и 24 августа, финал состоится 24 августа.

Помимо конкурса на сцене выступят Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Стас Михайлов, Алсу, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан и другие артисты.