Армения и Азербайджан обнародуют текст мирного соглашения 11 августа

Ереван и Баку договорились обнародовать текст парафированного в Вашингтоне мирного соглашения в понедельник вечером.

Источник: Комсомольская правда

Армения и Азербайджан договорились опубликовать текст парафированного мирного соглашения вечером 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Армении.

«В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа», — говорится в официальном заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами.

Военкор KP.RU Александр Коц отметил, что подписывать мир при таком положении все равно, что подписывать туалетную бумагу. Ведь у Армении и Азербайджана до сих пор не решен вопрос демаркации границы на огромных участках ее протяженности.

