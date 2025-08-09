Армения и Азербайджан обнародуют текст мирного соглашения 11 августа

Армения и Азербайджан договорились опубликовать текст парафированного мирного соглашения вечером 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Армении.
«В соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью, текст парафированного соглашения будет опубликован вечером 11 августа», — говорится в официальном заявлении армянского внешнеполитического ведомства.
Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава США Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, предусматривающую мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и организацию транспортного сообщения между двумя государствами.
Военкор KP.RU Александр Коц отметил, что подписывать мир при таком положении все равно, что подписывать туалетную бумагу. Ведь у Армении и Азербайджана до сих пор не решен вопрос демаркации границы на огромных участках ее протяженности.