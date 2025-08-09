Мэр Хабаровска проконтролирует восстановление кровли в доме погорельцев

В Хабаровске устраняют последствия пожара в многоквартирном доме на улице Краснодарской, 21А. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Возгорание произошло в ночь на 3 августа, были повреждены кровля и балконы. Жители пострадавших квартир временно размещались в пункте обогрева, после чего вернулись домой. Управляющая компания установила временное покрытие, ремонт кровли будет проведён за счёт средств Фонда капитального ремонта.
По поручению мэра создан оперативный штаб, в который вошли представители администрации, управляющей компании и фонда. Подрядная организация уже приступила к демонтажу повреждённых участков, работы планируют завершить в срок до 90 дней, однако в мэрии рассчитывают сократить этот период.
По словам подрядчиков, монтаж будет производиться частями с немедленным накрытием новых участков гидроизоляцией. Такой подход позволит избежать попадания осадков в квартиры.
Сергей Кравчук отметил, что восстановление дома находится на его личном контроле. Подача всех коммунальных услуг уже восстановлена, приоритетом остаётся качественный ремонт кровли.