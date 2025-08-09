Полярные сияния сопровождали магнитную бурю в ряде регионов России

Северное сияние озарило небо в ряде российских областей. В ночь с 8 на 9 августа любоваться ярким природным явлением могли жители Ленобласти и Московского региона.
Снимками красочного неба поделились очевидцы с Лодейного Поля в Ленобласти. Также Полярное сияние наблюдали в Сыктывкаре Республики Коми, в Красноярском крае, Свердловской и Томской областях. Разноцветные огни на небосводе видели жители городов Стрежевой и Ирбит.
Чарующее ночное зрелище запечатлели над озером Ханто, в окрестностях Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа и в Вологодской области над каналом Волгобалт.
Полярное синение сопровождало магнитную бурю, которая началась вечером в пятницу после 21:00 по мск. Геомагнитные возмущения класса G1 продолжаются и сегодня утром.
По словам синоптика Михаила Леуса, ее интенсивность вряд ли усилится до среднего класса G2. Такая картина сохранится на протяжении большей части субботы. Метеоролог напомнил, что слабые магнитные бури G1, не оказывают существенного воздействия на электронику, но могут создавать помехи в радиосвязи.
Людям, имеющим хронические заболевания и метеозависимым, сегодня следует уделить более пристальное внимание своему здоровью.