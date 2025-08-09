Полярные сияния сопровождали магнитную бурю в ряде регионов России

По словам синоптика Михаила Леуса, ее интенсивность вряд ли усилится до среднего класса G2. Такая картина сохранится на протяжении большей части субботы. Метеоролог напомнил, что слабые магнитные бури G1, не оказывают существенного воздействия на электронику, но могут создавать помехи в радиосвязи.