Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

Жителей Дона предупредили о пожароопасности 5 класса.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два штормовых предупреждения объявили накануне в Ростовской области, одно из них действует и сегодня, 9 августа.

По данным регионального управления МЧС, на территории области в течение субботы ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Риски возникновения возгораний отмечаются в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье.

Жителей Дона просят воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Нельзя бросать в лесу горящие спички и окурки, нужно быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.

Также вчера, 8 августа, в Ростовской области вместе с предостережением о возможных пожарах действовало штормовое предупреждение — синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозировали ливни с грозами и сильный ветер до 20−24 м/с.

Подпишись на нас в Telegram.