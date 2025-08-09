Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

Сразу два штормовых предупреждения объявили накануне в Ростовской области, одно из них действует и сегодня, 9 августа.
По данным регионального управления МЧС, на территории области в течение субботы ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Риски возникновения возгораний отмечаются в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье.
Жителей Дона просят воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Нельзя бросать в лесу горящие спички и окурки, нужно быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.
Также вчера, 8 августа, в Ростовской области вместе с предостережением о возможных пожарах действовало штормовое предупреждение — синоптики Ростовского гидрометцентра прогнозировали ливни с грозами и сильный ветер до 20−24 м/с.
