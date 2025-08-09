Массовые задержки рейсов в аэропортах России 9 августа 2025: что происходит, табло

Беспилотники атаковали Сочи и вызвали массовые задержки рейсов по всей России.
В субботу, 9 августа 2025 года, российские авиапассажиры столкнулись с масштабными задержками рейсов по всей стране. Эпицентром проблем стал аэропорт Сочи, где из-за атаки украинских беспилотников был введен план «Ковер». Эти ограничения вызвали цепную реакцию сбоев в расписании по всей стране. Пассажиры многих рейсов вынуждены ожидать вылета от нескольких часов до полусуток. Подробнее в материале URA.RU.
Задержки в авиарейсов в Сочи 9 августа 2025.
В аэропорту Сочи сохраняется напряженная обстановка из-за массовых задержек рейсов, вызванных введением плана «Ковер» в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край. Атака началась еще 8 августа, когда дважды вводились ограничения на прием и вылет самолетов.
Более 40 вылетов были перенесены на ночь, что привело к серьезному скоплению пассажиров в терминале. Люди вынуждены спать прямо на полу аэропорта без понимания, когда состоится вылет.
Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, некоторые рейсы, запланированные на 8 августа, вылетают только сейчас, с задержкой до 12−14 часов. Например:
Рейс СУ 1789 «Аэрофлота» (вылет 15:15 8 августа) задержан до 07:54 9 августаРейс U6 280 «Уральских авиалиний» (вылет 16:50 8 августа) отложен до 08:55 9 августаРейс СУ 1791 «Аэрофлота» (вылет 18:30 8 августа) перенесен на 11:09 9 августа.
По информации оперативного штаба Краснодарского края, силы противовоздушной обороны сбили несколько дронов, обломки которых упали в районе Дагомыса и села Ахштырь. В регионе были закрыты пляжи, эвакуированы посетители торговых центров и концертных площадок.
Задержки рейсов в московских аэропорты 9 августа 2025.
Задержки рейсов в Шереметьево 9 августа 2025.
В аэропорту Шереметьево задержки затронули десятки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, особенно пострадали направления в Сочи, Екатеринбург, Калининград и Уфу.
Среди задержанных вылетов: — Рейс в Самару (FV 6391, SU 6391) задержан до 08:00 — Рейс в Калининград (SU 1014) задержан до 08:20 — Рейс в Сочи (FV 6713, SU 6713) задержан до 09:30 — Рейс в Уфу (SU 1230) задержан до 10:20.
Полностью отменены рейсы в Казань (SU 1270), Калининград (SU 1000), Санкт-Петербург (FV 6127, SU 6127) и другие направления.
Задержки рейсов в Домодедово 9 августа 2025.
В Домодедово также наблюдаются значительные сбои в расписании. Задержаны рейсы:
В Калининград (U6 73) задержан до 10:05 В Екатеринбург (U6 261) задержан до 10:55Во Владикавказ (U6 1387) задержан до 13:15 В Минеральные Воды (U6 153) задержан до 12:45 В Махачкалу (U6 1343) задержан до 12:55Полностью отменен рейс в Махачкалу (U6 161).
Задержки рейсов в Внуков 9 августа 2025.
Во Внуково ситуация несколько лучше, но все равно есть задержки:
Рейс в Даламан (PC 1459) задержан с 07:00 до 08:00Рейс в Бодрум (ZF 511) задержан с 07:40 до 12:00Рейс в Калининград (DP 257) задержан с 08:00 до 11:50Отменен рейс в Ульяновск (DP 465).
Задержки авиарейсов в регионах 9 августа 2025.
Задержки рейсов в Омске 9 августа 2025.
В омском аэропорту утром 9 августа задержаны сразу девять рейсов. Наибольшие сдвиги графика коснулись рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи:
Рейс «Победы» в Шереметьево задержан на 1 час 28 минут (вылет в 06:38 вместо 05:10) «Россия» отправила самолет в Петербург на 1 час 36 минут позже (в 08:16 вместо 06:40) «Уральские авиалинии» задержали вылет в Домодедово на 2 часа 10 минут (08:40 вместо 06:30).
Особенно критичная ситуация сложилась с сочинским направлением — пассажиры «Уральских авиалиний» столкнулись с восьмичасовым простоем. Аэропорт объясняет ситуацию ограничениями на прием воздушных судов в Сочи и задержками транзитных бортов.
Задержки рейсов в Новосибирске 9 августа 2025.
В аэропорту Толмачево зафиксированы задержки более 20 рейсов на прилет и вылет. С опозданием прибывают самолеты из Нерюнгри (2 рейса), Сочи (3 рейса), Алматы, Кемерова, Иркутска, Владивостока (2 рейса), Абакана, Братска (2 рейса), Талакана, Кызыла, Нижневартовска, Магадана, Мирного и Барнаула.
Отменены рейсы из Улан-Удэ и Норильска. Задерживаются вылеты двух рейсов в Сочи и одного в Кемерово. Время задержек достигает нескольких часов.
Екатеринбург (Кольцово).
В Кольцово также наблюдаются перебои в расписании. Из-за ситуации в Сочи екатеринбуржцы, находящиеся на курорте, не могут вернуться домой вовремя. Пассажиры жалуются на то, что вынуждены спать на полу в аэропорту Сочи без какой-либо информации о времени вылета.
Челябинск.
Из Челябинска в субботу задержаны все рейсы в южном направлении. Больше всего, а именно на 11 часов, отложили рейс «Аэрофлота» в Сочи. Он должен был вылететь в 2 часа ночи, расчетное время отправления перенесено на 13 часов.
Пассажирам рейса в Минеральные Воды повезло чуть больше — им придется ждать пять часов (вылет перенесен с 06:45 на 12:20).
Томск.
Рейсы авиакомпаний Pegas Fly и «Россия» из Сочи в Томск задерживаются на 4−8 часов. Также задержаны обратные рейсы из Томска в Сочи на семь и четыре часа соответственно.
Владивосток.
В аэропорту Владивостока задерживаются рейсы:
S7−6407 из Иркутска на два часа (до 10:45)S7−6408 в Иркутск на два часа (до 11:45)S7−5208 в Новосибирск на час (до 12:20) S7−5207 из Новосибирска на два часа (до 12:15)SU-1726 из Москвы на полчаса (до 14:30).
Саратов.
Временные ограничения на полеты самолетов были введены в аэропорту Саратова. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.