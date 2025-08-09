Массовые задержки рейсов в аэропортах России 9 августа 2025: что происходит, табло

В Кольцово также наблюдаются перебои в расписании. Из-за ситуации в Сочи екатеринбуржцы, находящиеся на курорте, не могут вернуться домой вовремя. Пассажиры жалуются на то, что вынуждены спать на полу в аэропорту Сочи без какой-либо информации о времени вылета.