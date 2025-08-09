Гимнастка Рослякова установила мировой рекорд, выступив на Северном полюсе

Российская гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд, став первой в истории спортсменкой, которая исполнила на Северном полюсе программу по художественной гимнастике. Об этом сообщается на официальном сайте Реестра рекордов России.
Автором проекта выступила тренер спортсменки Анна Полунина. 7 июля гимнастка в классическом гимнастическом купальнике выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре в точке схождения меридианов (90 градусов северной широты). В этот момент температура воздуха там была близка к нулю.
Выступление Росляковой с 5 августа было официально зарегистрировано в Реестре рекордов России и в международной книге рекордов INTERRECORD как достижение в категории «Официальное превосходство».
Ранее сообщалось, что звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнссон установил новый мировой рекорд в становой тяге.