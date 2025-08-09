Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастка Рослякова установила мировой рекорд, выступив на Северном полюсе

Россиянка стала первой спортсменкой, исполнившей программу по художественной гимнастике на Северном полюсе.

Источник: Аргументы и факты

Российская гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд, став первой в истории спортсменкой, которая исполнила на Северном полюсе программу по художественной гимнастике. Об этом сообщается на официальном сайте Реестра рекордов России.

Автором проекта выступила тренер спортсменки Анна Полунина. 7 июля гимнастка в классическом гимнастическом купальнике выполнила программы с лентой, мячом и булавами на специальном ковре в точке схождения меридианов (90 градусов северной широты). В этот момент температура воздуха там была близка к нулю.

Выступление Росляковой с 5 августа было официально зарегистрировано в Реестре рекордов России и в международной книге рекордов INTERRECORD как достижение в категории «Официальное превосходство».

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнссон установил новый мировой рекорд в становой тяге.