Ярмарка лета в Кишинёве: Cămara Fest ждёт гостей — фрукты, ягоды и летнее настроение

Кишинёв встречает Cămara Fest!
В эти выходные, 9−10 августа, парк «Alunelul» превратится в уютную и ароматную ярмарку вкусов — здесь пройдёт гастрономический фестиваль Cămara Fest.
Гостей ждут:
свежие фрукты, овощи и ягоды прямо от молдавских фермеров;
продукты и вкусности для зимних заготовок;
традиционные блюда, домашняя выпечка и натуральные напитки;
тёплая атмосфера летнего праздника.
Приходите всей семьёй — это отличная возможность поддержать местных производителей, насладиться вкусами лета и провести время в компании друзей на свежем воздухе.
Где: парк «Alunelul».
Когда: 9−10 августа.