Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ярмарка лета в Кишинёве: Cămara Fest ждёт гостей — фрукты, ягоды и летнее настроение

Парк «Alunelul» превратится в ароматный гастрономический уголок: свежие фрукты и ягоды, традиционные блюда, домашняя выпечка и натуральные напитки — всё это ждёт гостей фестиваля Cămara Fest.

Источник: Комсомольская правда

Кишинёв встречает Cămara Fest!

В эти выходные, 9−10 августа, парк «Alunelul» превратится в уютную и ароматную ярмарку вкусов — здесь пройдёт гастрономический фестиваль Cămara Fest.

Гостей ждут:

свежие фрукты, овощи и ягоды прямо от молдавских фермеров;

продукты и вкусности для зимних заготовок;

традиционные блюда, домашняя выпечка и натуральные напитки;

тёплая атмосфера летнего праздника.

Приходите всей семьёй — это отличная возможность поддержать местных производителей, насладиться вкусами лета и провести время в компании друзей на свежем воздухе.

Где: парк «Alunelul».

Когда: 9−10 августа.