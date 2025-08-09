Участники теракта в «Крокусе» обучались обращению с оружием по видеоролику

Согласно материалам дела, 21 и 22 марта 2024 года четверо фигурантов просматривали видеоролик, который им прислал некто под псевдонимом «Сайфулло». С его помощью они обучались обращению с автоматом Калашникова, а также приемам владения автоматическим огнестрельным оружием.