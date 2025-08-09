Участники теракта в «Крокусе» обучались обращению с оружием по видеоролику

Участники нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области накануне теракта обучались обращению с оружием по видеоролику, пишет ТАСС.
Согласно материалам дела, 21 и 22 марта 2024 года четверо фигурантов просматривали видеоролик, который им прислал некто под псевдонимом «Сайфулло». С его помощью они обучались обращению с автоматом Калашникова, а также приемам владения автоматическим огнестрельным оружием.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек. Исполнителей задержали в Брянской области. Они планировали скрыться на Украине.
Ранее стало известно, что участники теракта не доехали до границы с Украиной 142 километра. Согласно материалам дела, их автомобиль попал в ДТП. После этого четверо нападавших убежали в лес.