В МЧС обратились к казахстанцам с важным предупреждением

В ведомстве напомнили, что основными причинами пожара в летнее время являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, неосторожное обращение с огнем, несанкционированное сжигание травы и мусора, а также детские шалости.
«С начала пожароопасного периода в республике зарегистрировано 414 лесных и 24 степных пожара, а также 1742 возгорания сухостоя. Для предупреждения возгораний в лесостепных массивах и местах отдыха населения проведено 11 515 рейдов, по результатам которых за нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 3978 человек», — информируют в министерстве.
В МЧС призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в степных и лесных массивах: не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву.