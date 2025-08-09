В МЧС обратились к казахстанцам с важным предупреждением

«С начала пожароопасного периода в республике зарегистрировано 414 лесных и 24 степных пожара, а также 1742 возгорания сухостоя. Для предупреждения возгораний в лесостепных массивах и местах отдыха населения проведено 11 515 рейдов, по результатам которых за нарушения правил пожарной безопасности к административной ответственности привлекли 3978 человек», — информируют в министерстве.