Уровень радиации измерили в Ростовской области в начале августа

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,09−0,15 мкЗв/ч (10,4−17,3 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,11−0,14 мкЗв/ч (12,7−16,1 мкР/ч). Показатели не превышают естественный фон, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».