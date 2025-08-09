Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень радиации измерили в Ростовской области в начале августа

Данные по уровню радиации обновили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области исследовали уровень радиоактивного загрязнения. Данные за 8 августа публикует Ростовский гидрометцентр.

— В 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов ЮФО мощность эквивалента дозы гамма-излучения составила 0,09−0,15 мкЗв/ч (10,4−17,3 мкР/ч), в районе Ростовской АЭС — 0,11−0,14 мкЗв/ч (12,7−16,1 мкР/ч). Показатели не превышают естественный фон, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не зафиксировали. Измерения выполнили в пунктах наблюдений Росгидромета.

Ранее стало известно, какие вредные вещества загрязняют воздух в Ростове-на-Дону.

Подпишись на нас в Telegram.