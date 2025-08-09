Ричмонд
СМИ: передавшие координаты заградотрядов бойцы ВСУ сбежали с позиций

Речь о военнослужащих 31-й бригады противника, которые передавали координаты заградотрядов 17-й бригады, уточнили в российских силовых структурахВоеннослужащие ВСУ, передававшие ВС РФ координаты скоплений заградотрядов в Днепропетровской области, покинули позиции.

Речь о военнослужащих 31-й бригады противника, которые передавали координаты заградотрядов 17-й бригады, уточнили в российских силовых структурах.

Военнослужащие ВСУ, передававшие ВС РФ координаты скоплений заградотрядов в Днепропетровской области, покинули позиции. Об этом информировали ТАСС в российских силовых структурах.

Как уточняется, бойцы 31-й бригады противника, в том числе передававшие нашей стороне данные о расположении заградотрядов 17-й бригады, оставили ряд позиций и отступили, уточнили силовики.

Ранее заградотряды Нацгвардии Украины были ликвидированы в сёлах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области. Координаты этих подразделений, как ранее сообщалось, были предоставлены российским войскам военными 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

