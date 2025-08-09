Речь о военнослужащих 31-й бригады противника, которые передавали координаты заградотрядов 17-й бригады, уточнили в российских силовых структурах.
Военнослужащие ВСУ, передававшие ВС РФ координаты скоплений заградотрядов в Днепропетровской области, покинули позиции. Об этом информировали ТАСС в российских силовых структурах.
Как уточняется, бойцы 31-й бригады противника, в том числе передававшие нашей стороне данные о расположении заградотрядов 17-й бригады, оставили ряд позиций и отступили, уточнили силовики.
Ранее заградотряды Нацгвардии Украины были ликвидированы в сёлах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области. Координаты этих подразделений, как ранее сообщалось, были предоставлены российским войскам военными 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Читайте материал по теме: ВСУ потеряли еще шесть боевых групп под Харьковом.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.