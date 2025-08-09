Некоторым омичам могут запретить садиться за руль с 1 сентября

Интересно, что с 1 сентября этого года вступит в силу еще один документ Минздрава. А именно — новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но он касается граждан, совершивших мелкое хулиганство. Для водителей ничего не изменится. Хотя есть одно небольшое послабление. При выявлении в первом выдохе в алкотестер алкоголя в дозах, превышающих установленные КоАП (0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха), второй замер нужно будет проводить через 25 минут. Сейчас — через 20 минут. Но это вряд ли поможет нетрезвому водителю.