Некоторым омичам могут запретить садиться за руль с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, внесенные в положение об обязательном медосмотре людям, получающим водительское удостоверение. Действующий до сих пор вариант документа был принят 10 лет назад. Тогда были сняты некоторые ограничения для водителей мотоциклов, легковых автомобилей и газелей — были смягчены требования к водителям с нарушениями слуха и, в некоторых случаях, дальтонизмом.
Вносимые сейчас изменения минимальны и носят скорее уточняющий характер. Его привели в соответствие в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10). По-прежнему большая часть случаев запрета связана с заболеваниями центральной нервной системы и психическими расстройствами. К примеру, полностью вылечить пациента с болезнью Паркинсона на сегодняшний день невозможно, лечение направлено на устранение симптомов заболевания и улучшение качества жизни. При правильном подборе лечения пациент может чувствовать себя лучше и продолжать работать, но с некоторыми ограничениями. Из-за замедленности движений становится невозможным вождение автомобиля. Кроме того, за руль личного автомобиля разрешается садиться людям с глаукомой, ишемической болезнью сердца, астмой, искусственным хрусталиком и рядом других заболеваний.
При некоторых заболеваниях управлять автомобилем можно, но только при определенных условиях, например, если машина имеет нужные технические характеристики (в частности, автоматическую коробку передач) или оборудована специальными приспособлениями (ручным управлением, акустической системой парковки и т. д.).
Кроме того, в новой версии перечня ахроматопсию (достаточно редкий диагноз) заменили формулировкой «аномалии цветового зрения». Дело в том, что существует множество нарушений цветовосприятия, как врожденных, так и приобретенных. И если, например, искаженное восприятие красного и зеленого цветов может быть опасным, то ошибки в различении других, нейтральных цветов (например, серого) не будут препятствием для вождения. В любом случае решение будет принимать врач при прохождении водителем медицинского освидетельствования.
Интересно, что с 1 сентября этого года вступит в силу еще один документ Минздрава. А именно — новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но он касается граждан, совершивших мелкое хулиганство. Для водителей ничего не изменится. Хотя есть одно небольшое послабление. При выявлении в первом выдохе в алкотестер алкоголя в дозах, превышающих установленные КоАП (0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха), второй замер нужно будет проводить через 25 минут. Сейчас — через 20 минут. Но это вряд ли поможет нетрезвому водителю.
