В выходные в Перми увеличат количество автобусов № 3, 27 и 40

В Перми в эти выходные, 9 и 10 августа, увеличат количество рейсов автобусов до нового зоопарка. Речь идет о маршрутах № 3, 27 и 40. Это решение принято в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока после открытия нового зоопарка, — сообщает «Пермский транспорт» в социальных сетях.