В выходные в Перми увеличат количество автобусов № 3, 27 и 40

Изменения связаны с открытием нового зоопарка.

Источник: Комсомольская правда

В Перми в эти выходные, 9 и 10 августа, увеличат количество рейсов автобусов до нового зоопарка. Речь идет о маршрутах № 3, 27 и 40. Это решение принято в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока после открытия нового зоопарка, — сообщает «Пермский транспорт» в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, открытие зоопарка вызвало большой интерес у жителей города. Все парковочные зоны в микрорайоне Нагорный полностью были заняты, на прилегающих дорогах образовывались многокилометровые заторы. Согласно данным онлайн-карт, пробки оценивались в 7−9 баллов.