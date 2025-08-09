В выходные в Перми увеличат количество автобусов № 3, 27 и 40

В Перми в эти выходные, 9 и 10 августа, увеличат количество рейсов автобусов до нового зоопарка. Речь идет о маршрутах № 3, 27 и 40. Это решение принято в связи с ожидаемым ростом пассажиропотока после открытия нового зоопарка, — сообщает «Пермский транспорт» в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, открытие зоопарка вызвало большой интерес у жителей города. Все парковочные зоны в микрорайоне Нагорный полностью были заняты, на прилегающих дорогах образовывались многокилометровые заторы. Согласно данным онлайн-карт, пробки оценивались в 7−9 баллов.