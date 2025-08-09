«Сегодня пошёл девятый день без еды»: Оксана Федорова рассказала о рискованной диете

Как ранее писал сайт KP.RU, популярное интервальное голодание может нанести серьезный вред здоровью. Ученые обнаружили, что люди, практикующие интервальное голодание 16/8, на 91% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ел обычно. В исследовании также указывается, что у людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, риск смерти от болезней сердца и инсульта был на 66% выше на этой схеме питания.