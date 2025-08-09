«Сегодня пошёл девятый день без еды»: Оксана Федорова рассказала о рискованной диете

Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», заслуженная артистка России Оксана Федорова поделилась с поклонниками подробностями о своей рискованной диете, которой она придерживается в Крыму. Оказывается, речь идет фактически о полном отказе от еды — так называемом «лечебном голодании».
«Сегодня пошёл девятый день без еды. Два дня как уже не хочется есть», — утверждает Федорова.
По ее словам, вместо завтрака набор из соды, почечного сбора, и таблетки ламинарии, обед исключен из расписания, а ужин заменен на печеночный сбор. При этом раз в двое суток артистка дает себе особое лакомство — термос с настоем на основе чернослива, кураги и лимона.
Федорова добавила, что диета не мешает ей вести активный образ жизни — знаменитость посещает экскурсии, занимается фитнесом и скандинавской ходьбой.
Как ранее писал сайт KP.RU, популярное интервальное голодание может нанести серьезный вред здоровью. Ученые обнаружили, что люди, практикующие интервальное голодание 16/8, на 91% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто ел обычно. В исследовании также указывается, что у людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, риск смерти от болезней сердца и инсульта был на 66% выше на этой схеме питания.