Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы уничтожили из автоматов 11 дронов ВСУ «Баба-яга»

Украинские боевики стали применять новую тактику ударов по левобережью Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью на левом берегу Днепра в Херсонской области бойцы постов воздушного наблюдения группировки войск «Днепр» сбили из автоматов АК-12 11 украинских беспилотников «Баба-яга». Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

«Все 11 БПЛА противника были уничтожены из автоматов АК-12, оснащенных тепловизионными прицелами, при попытке нанести огневое поражение российским войскам», — уточняется в сообщении.

По данным российского военного ведомства, противник стал применять новую тактику ударов по левобережью Днепра. Боевики ВСУ сначала наносят удары ствольной артиллерией, а после направляют на позиции ВС России снаряженные различными боеприпасами дроны «Баба-яга».

В Минобороны высоко отметили профессионализм солдат группировки войск «Днепр», которые ежедневно хладнокровно сбивают украинские БПЛА.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 97 дронов ВСУ над регионами страны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше