Российские бойцы уничтожили из автоматов 11 дронов ВСУ «Баба-яга»

Минувшей ночью на левом берегу Днепра в Херсонской области бойцы постов воздушного наблюдения группировки войск «Днепр» сбили из автоматов АК-12 11 украинских беспилотников «Баба-яга». Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
«Все 11 БПЛА противника были уничтожены из автоматов АК-12, оснащенных тепловизионными прицелами, при попытке нанести огневое поражение российским войскам», — уточняется в сообщении.
По данным российского военного ведомства, противник стал применять новую тактику ударов по левобережью Днепра. Боевики ВСУ сначала наносят удары ствольной артиллерией, а после направляют на позиции ВС России снаряженные различными боеприпасами дроны «Баба-яга».
В Минобороны высоко отметили профессионализм солдат группировки войск «Днепр», которые ежедневно хладнокровно сбивают украинские БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь уничтожили 97 дронов ВСУ над регионами страны.