Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные у Минобороны

Речь о 12 квартирах в столичном районе Новогиреево площадью 38,5−79,5 м². Их кадастровая стоимость варьируется от 8,3 до 79,5 млн рублей. Полиция расследует действия неустановленных лиц, использовавших поддельные документы и выдававших себя за военнослужащих для незаконного оформления прав на жилье.