Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные у Минобороны

Измайловский суд Москвы арестовал квартиры, предназначавшиеся для военнослужащих, но похищенные мошенниками у Минобороны, свидетельствуют материалы дела, имеющиеся у РИА Новости.

Измайловский суд Москвы арестовал квартиры, предназначавшиеся для военнослужащих, но похищенные мошенниками у Минобороны, свидетельствуют материалы дела, имеющиеся у РИА Новости.

Суд постановил наложить арест на имущество, запретить владельцам совершать сделки и распоряжаться им, а Росреестру — регистрировать операции с указанным имуществом.

Речь о 12 квартирах в столичном районе Новогиреево площадью 38,5−79,5 м². Их кадастровая стоимость варьируется от 8,3 до 79,5 млн рублей. Полиция расследует действия неустановленных лиц, использовавших поддельные документы и выдававших себя за военнослужащих для незаконного оформления прав на жилье.

Как отмечено в решении, текущие собственники не являются подозреваемыми, однако суд наложил арест, поскольку они могли приобрести имущество вследствие преступных действий третьих лиц.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.