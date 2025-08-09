Суд арестовал квартиры в Москве, похищенные у Минобороны

Измайловский суд Москвы арестовал квартиры, предназначавшиеся для военнослужащих, но похищенные мошенниками у Минобороны, свидетельствуют материалы дела, имеющиеся у РИА Новости.
Суд постановил наложить арест на имущество, запретить владельцам совершать сделки и распоряжаться им, а Росреестру — регистрировать операции с указанным имуществом.
Речь о 12 квартирах в столичном районе Новогиреево площадью 38,5−79,5 м². Их кадастровая стоимость варьируется от 8,3 до 79,5 млн рублей. Полиция расследует действия неустановленных лиц, использовавших поддельные документы и выдававших себя за военнослужащих для незаконного оформления прав на жилье.
Как отмечено в решении, текущие собственники не являются подозреваемыми, однако суд наложил арест, поскольку они могли приобрести имущество вследствие преступных действий третьих лиц.
