Стрельба в американском университете обернулась смертью полицейского: подробности

В кампусе университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) произошло вооруженное нападение, в результате которого погиб полицейский. Как сообщает телеканал NBC, нападавший был ликвидирован правоохранителями.
Университет оперативно предупредил студентов через социальные сети: «Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрелок в кампусе Эмори-Атланта. Бегите, прячьтесь, сражайтесь. Избегайте этой зоны. Продолжайте оставаться в укрытии».
Полиция округа Де-Калб прибыла на место сразу после поступления сигнала. В ходе перестрелки офицер Дэвид Роуз получил смертельное ранение. Несмотря на экстренную госпитализацию, медики не смогли его спасти.
Как уточняет телеканал ABC, подозреваемый был обнаружен на месте происшествия с огнестрельными ранениями и скончался до прибытия врачей. По данным мэра Атланты Андре Диккенса, среди студентов и сотрудников университета жертв нет. Врио начальника полиции округа Грег Падрик подтвердил, что угроза устранена.
