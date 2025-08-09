Ричмонд
Стрельба в американском университете обернулась смертью полицейского: подробности

NBC: Стрельба произошла в университете в Джорджии, погиб полицейский.

Источник: Комсомольская правда

В кампусе университета Эмори в Атланте (штат Джорджия) произошло вооруженное нападение, в результате которого погиб полицейский. Как сообщает телеканал NBC, нападавший был ликвидирован правоохранителями.

Университет оперативно предупредил студентов через социальные сети: «Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрелок в кампусе Эмори-Атланта. Бегите, прячьтесь, сражайтесь. Избегайте этой зоны. Продолжайте оставаться в укрытии».

Полиция округа Де-Калб прибыла на место сразу после поступления сигнала. В ходе перестрелки офицер Дэвид Роуз получил смертельное ранение. Несмотря на экстренную госпитализацию, медики не смогли его спасти.

Как уточняет телеканал ABC, подозреваемый был обнаружен на месте происшествия с огнестрельными ранениями и скончался до прибытия врачей. По данным мэра Атланты Андре Диккенса, среди студентов и сотрудников университета жертв нет. Врио начальника полиции округа Грег Падрик подтвердил, что угроза устранена.

Не менее ужасающий инцидент недавно произошел в Бангкоке. Там прямо на рынке началась массовая стрельба. В результате нее погибли, по меньшей мере, шесть человек. В том числе торговцы. При этом самого убийцу также нашли мертвым.